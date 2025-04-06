49歲TVB綠葉王楊證樺轉行？ 榮升老闆現身7人橄欖球賽

TVB「綠葉王」楊證樺近日參演熱播電視劇《奪命提示》飾演紀律部隊隊員。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港TVB「綠葉王」楊證樺今年49歲，近日參演熱播電視劇《奪命提示》飾演紀律部隊隊員，過去楊證樺多次演出警察，身形高大的他演紀律隊員很有架勢。日前香港啟德體育園舉行國際7人橄欖球比賽，楊證樺被野生捕獲，網友觀眾好奇問：「不當TVB演員？」

楊證樺原名余浩文，早年移居美國，1996年參加美國紐約全球華人新秀歌唱大賽獲冠軍，同年回香港加入無綫當合約演員，入行以來最為人熟知在2010年港劇《巾幗梟雄之義海豪情》飾演「宮崎少佐」一角。

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楊證樺在港劇《巾幗梟雄之義海豪情》飾演日本軍官「宮崎少佐」一角，全以日語對白演出。（香港星島日報）

港媒報導，楊證樺最近榮升保安公司老闆，因而現身7人橄欖球比賽，他受訪透露與一名商業夥伴合作投資安全管理公司，據知該公司負責7人橄欖球賽安全，負責部署保全及控制場邊秩序等，而他今後仍會持續拍戲，做他喜歡的演藝事業。

楊證樺近年在TVB電視劇曝光率很高，作品包括《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》、《異空感應》、《痞子無間道》及近日熱播《奪命提示》，被網友封為新一代TVB綠葉王。

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