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娛樂 最新消息

「越南影帝」發哥搭張鈞甯留好印象！曝光私下互動：台灣人友善對待

〔記者蕭方綺／台北報導〕被稱為「發哥」的「越南影帝」連炳發在影集《化外之醫》中飾演越南整形外科醫生，他提到劇組對每個細節掌握非常精確，他為角色蓄鬍都有設定標準，「每一天都必須到片場檢查，鬍子的長度必須保持在那個標準範圍內。」因此每天醒來時，連炳發隨時要留意鬍子有沒有連戲，成了他另一個挑戰。

「越南影帝」發哥搭張鈞甯留好印象！曝光私下互動：台灣人友善對待《化外之醫》劇組對細節要求精確，連炳發的鬍子長度都有設定標準。（八大提供）

回顧當時讀著《化外之醫》的劇本心情，連炳發很喜歡編劇對於這個故事的處理方式，他表示這是一個具有高度時事性的主題，「因為移民、外來移工以及勞動輸出的問題，無論是在今年、明年，還是未來的某一年，都是永遠不會過時的議題，這些問題始終存在。」其次，他覺得這部作品的背景設定在醫療領域，這是大家生活中不可或缺的一部分，劇本要探討的問題包括犯罪等，具有時效性且令人驚悚的議題。

「越南影帝」發哥搭張鈞甯留好印象！曝光私下互動：台灣人友善對待連炳發（左）在《化外之醫》與飾演仲介老闆的楊一展對戲感到輕鬆。（八大提供）

連炳發在《化外之醫》詮釋的角色是越南整形外科醫師范文寧，為了照顧燒傷的母親，被迫隱身醫院太平間當清潔工，並在假日偷偷替移工看診。他很欣賞「范文寧」的人物塑造，「他是一位知識分子的醫師，卻陷入了為了生存，而不得不做出一切選擇的困境。」他說，當大家在談論非法移工時，通常會帶有負面的看法，然而透過這個劇本，特別是透過范文寧這個角色，可以幫助觀眾以更正面的角度來看待越南移工出國工作問題。

「越南影帝」發哥搭張鈞甯留好印象！曝光私下互動：台灣人友善對待連炳發（左）在《化外之醫》和張鈞甯對戲，感覺自己受到了非常友善的對待。（八大提供）

談到與劇中對戲最多的女主角張鈞甯、楊一展等人，讓越南影帝連炳發感觸很深，以前沒有和台灣演員合作的經驗，「現在坐在這裡，我可以確定地說，我對台灣人留下了非常好的印象。」在拍攝期間，感覺自己受到了非常友善的對待，大家都彼此尊重。

連炳發提到，和飾演仲介老闆楊一展的對戲過程，「我們兩個人沒有完成好某一場戲，楊一展會說『再來一次』，或者練習到我們覺得順利為止。對方的這種態度，讓我感到更加放鬆。」因此從第一次和演員們見面開始，連炳發就不再感到壓力，與他們的合作變得非常輕鬆。

《化外之醫》6日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

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