YTR超直白、福爾思庭遇偷拍竟被酸「男生真不挑食」！怒反擊了

YTR超直白（右圖左）、福爾思庭（右圖右）於上月底遭遇偷拍。

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR超直白、福爾思庭於上月底在高雄駁二遭遇偷拍，當下一路狂追偷拍嫌疑犯，最後成功將對方押至警局。沒想到將此段過程發布到網路上後，卻反被網友酸「男生都不挑」、「長這樣也會被偷拍」，讓超直白氣炸發文反擊。

超直白、福爾思庭狂追偷拍嫌疑犯，最後成功將對方押到警局。（翻攝自IG）

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YTR超直白、福爾思庭上個月底在高雄駁二玩滑板時發現有個陌生男子在周遭徘徊，讓她們覺得很可疑，也馬上拿出手機開始錄對方，偷拍嫌疑犯看到她們在錄影馬上拔腿就跑，等於間接承認罪刑，最終兩人在路人協助下成功將偷拍男押往警局。

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部分網友在得知超直白、福爾思庭被偷拍之後留下批評外表的留言。（翻攝自IG）

沒想到部分網友在得知兩人被偷拍之後，竟留言開酸「偷拍？又不是什麼大正妹」、「男生真的餓了，都不挑食」、「長這樣也會被偷拍，真是不可思議」、「連妳都偷拍，全球90%的女人要好好保護自己」，一系列檢討她們的言論令超直白相當傻眼，「人生奇特的體驗？被偷拍還要被酸酸？」

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