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娛樂 日韓

金賽綸離世滿49天！14年圈內好友金寶羅沉痛悼念

金賽綸（右）的14年圈內好友金寶羅（左）發文哀悼她。（翻攝自IG）金賽綸（右）的14年圈內好友金寶羅（左）發文哀悼她。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星金賽綸於2月16日離世，震驚演藝圈。今（5）日為她過世的第49天，以南韓的傳統會為離世的故人進行超渡。對此，金賽綸的14年圈內好友金寶羅也發文哀悼，字句間充滿不捨，引發關注。

金賽綸（左起）、李秀賢、金寶羅交情甚篤。（翻攝自IG）金賽綸（左起）、李秀賢、金寶羅交情甚篤。（翻攝自IG）

金寶羅發百字文悼念金賽綸。（翻攝自IG）金寶羅發百字文悼念金賽綸。（翻攝自IG）

女星金寶羅、樂團AKMU成員李秀賢與金賽綸交情甚篤，金寶羅今日發文悼念金賽綸，「從試鏡時第一次見到妳，當時妳11歲、我16歲，不知為何妳對我那麼感興趣，在我旁邊嘰哩呱啦講個不停。我們從一起拍攝的緣份開始，直到妳升上國中、升上高中、會開車。知道妳喜歡收手寫信，所以即使不是生日，我也開始培養寫信的習慣。妳討厭寒冷，但偏偏今天卻是雨天，別跌倒了傻瓜」。

金賽綸生前影像曝光，只見影片中的她開朗燦笑，看起來沒什麼煩惱。（翻攝自IG）金賽綸生前影像曝光，只見影片中的她開朗燦笑，看起來沒什麼煩惱。（翻攝自IG）

金寶羅接著也曬出金賽綸生前影像，影片中的金賽綸開朗大笑，看起來沒什麼煩惱，她不捨寫下：「常顧著講話都沒吃到飯的賽綸啊，現在要吃飽喔。」

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