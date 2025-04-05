坤達體驗當爸喊阿雜 吳宗憲「嚇哭小孩」慌了：不會主持了

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、「KID」林柏昇、謝坤達主持《綜藝玩很大》本週推出溫馨親子企劃主持群，邀來黃小柔、貝童彤、「Terry」江振愷、吳東諺與他們的寶貝們一同前往南投埔里，展開一場趣味與挑戰兼具的親子闖關之旅。

孩子們賣力挑戰關卡，萌樣十足，讓一旁的爸媽看得笑聲不斷。謝坤達更開心直呼：「這真的是2025年錄得最爽的一集！」然而，趣味的過程中也有突發狀況，當關主吳宗憲吹哨時，竟意外嚇哭吳東諺的兒子斗宅，讓憲哥驚慌失措笑喊：「我都不會主持了！」

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Terry（左起）、貝童彤、謝坤達、吳宗憲、KID、黃小柔、吳東諺等帶孩子們出外景。（綜藝玩很大提供）

面對平均年齡僅6歲的小來賓，謝坤達坦言，既要顧及孩子們的節奏，又要確保比賽的戰力，讓他直呼：「好阿雜！」反觀家有幼兒的KID則應對自如，甚至安撫坤達：「耐心點，還有兩天要相處呢！」

吳東諺（左）的兒子「斗宅」嚇哭，吳宗憲（右）驚慌失措。（綜藝玩很大提供）

在記憶力挑戰關卡中，孩子們的天真發言讓現場笑聲不斷。吳東諺的兒子坦率表示：「我記不住！」讓爸爸當場滿頭大汗；黃小柔的小寶貝則把「大貢丸」誤記成「大泡芙」，讓隊長KID一陣錯愕，只能無奈苦笑。

而最讓人感動的一幕，則來自江振愷的兒子，因為害怕自己選錯題目導致爸爸受罰，竟忍不住大哭，哽咽說：「我不要選（題目）。」這份父子情深的場景，也讓大家感受小孩的純真。

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