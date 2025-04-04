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賈永婕開球遭尪嘲笑 無情回嗆2字

賈永婕用盡全身力氣開球，卻被老公虧表情猙獰。（翻攝自臉書）賈永婕用盡全身力氣開球，卻被老公虧表情猙獰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕昨（3）日受富邦悍將邀請在主場開球，但老公王兆杰卻對她開球的臉部表情吐槽，說她表情猙獰，應該做好表情管理。賈永婕無情回嗆：「煩耶！」

賈永婕（右）與老公王兆杰常挑戰鐵人三項。（翻攝自臉書）賈永婕（右）與老公王兆杰常挑戰鐵人三項。（翻攝自臉書）

賈永婕雖然經常進行鐵人三項、馬拉松挑戰，不過她今（4）日在社群發文，自曝「從小我就是運動細胞奇差的人，任何需要協調能力的球類運動都很不行」。她還舉例像是慢半拍接不到球、打不到球之類，所以才會對耐力型運動有興趣，因為不太需要跟別人比靈活，也因此自信大增。

賈永婕老公提醒她投球時也要注意表情管理。（翻攝自臉書）賈永婕老公提醒她投球時也要注意表情管理。（翻攝自臉書）

賈永婕好不容易克服心理障礙挑戰開球。（翻攝自臉書）賈永婕好不容易克服心理障礙挑戰開球。（翻攝自臉書）

此次受邀開球賈永婕也是經過一番掙扎，後來想「女生不用一定要站在投手丘，往前幾步是沒有關係的」所以鼓起勇氣想來個自我挑戰，她也開玩笑說：也許這是最後一次被邀請來開球，奮力一搏試試看吧。

賈永婕完成開球任務後，興奮地舉起手。（翻攝自臉書）賈永婕完成開球任務後，興奮地舉起手。（翻攝自臉書）

向來愛妻的王兆杰卻毒舌吐槽賈永婕：「下次妳的表情要記得管理，投球臉部表情看起來很猙獰」。賈永婕忍不住翻白眼心想：拜託，煩耶！我使盡全身力氣到底臉要如何有鬆弛感？

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