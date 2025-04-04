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《廉政英雄》驚見家寧搭訕 網酸：本色演出

YouTube頻道「眾量級CROWD」由前情侶檔Andy（右）、家寧創立、經營。（翻攝自臉書）YouTube頻道「眾量級CROWD」由前情侶檔Andy（右）、家寧創立、經營。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級CROWD」由前情侶檔Andy、家寧創立、經營，沒想到分手後Andy指控家寧一家人奪走經營10年頻道之外，Andy辛苦創作經營每月只領5.5萬月薪，還被控告違反個資法、妨害名譽，被請到警局作筆錄。家寧發完律師聲明後即神隱，之後社群平台雖上了新影片，卻是一部化妝教學影片。近日網友挖出家寧昔日在長壽劇《廉政英雄》客串演出片段，網友此時才驚覺家寧根本「本色演出」。

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網紅家寧（右）昔日在《廉政英雄》客串演出的影片被網友挖出。（翻攝自YouTube）網紅家寧（右）昔日在《廉政英雄》客串演出的影片被網友挖出。（翻攝自YouTube）

網友挖出家寧在《廉政英雄》當中穿著白色上衣、脖頸間還配戴了一串項鍊，劇情是她慫恿在場其他人一起喝酒搭訕男生。「喝一喝酒大家就認識啦，妳這個慾望小紅帽，想吃掉大野狼啊？看妳有多大本領。」劇中家寧操著生硬的演技，眼神還不斷飄向鏡頭，引起網友熱議。

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由於先前家寧透過影片回應風波，許多網友認為家寧咬字不清，看到這段影片之後，忍不住說：這大概是家寧咬字最清楚的一次，還有人覺得「她是本色演出啊」。

家寧在網路上被網友狂酸。（翻攝自IG）家寧在網路上被網友狂酸。（翻攝自IG）

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