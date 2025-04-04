（影）《超人》曝加長片段！霍特試鏡蝙蝠俠超人都沒上註定演反派

大衛科倫斯韋（左起）、瑞秋布羅斯納安、尼可拉斯霍特一同出席《超人》CinemaCon發布會。（翻攝自華納兄弟IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕全新《超人》日前於CinemaCon電影博覽會曝光加長片段，影片今天正式於線上釋出。DC工作室聯合主席兼執行長彼得薩弗蘭與詹姆斯岡恩先前率領新任「超人」大衛科倫斯韋、「露薏絲蓮恩」瑞秋布羅斯納安以及「雷克斯路瑟」尼可拉斯霍特一同出席，出任導演的岡恩更表示：「我等不及要和全世界分享這部電影了！」

大衛科倫斯韋飾演的超人在全新《超人》遍體麟傷。（翻攝自YouTube）

《超人》除了是全新的「DC工作室」首部大銀幕作品，更肩負著拓展拓展並重啟DC宇宙（DCU）的重責大任，目前仍在緊鑼密鼓的後製中。岡恩回憶早在2018年他就被提議執導該片，不過當時他選擇先拍攝《自殺突擊隊：集結》，更不諱言曾對如何處理這位「被許多人認為是老派」的鋼鐵英雄感到猶豫，而最終讓他重燃熱情的是角色之間的關係。

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大衛科倫斯韋（右）和瑞秋布羅斯納安在全新《超人》化身超人與露薏絲蓮恩。（翻攝自YouTube）

大衛回憶起與瑞秋有一場對戲拍了兩天，更強調自己為此吃了很多鬆餅，瑞秋聽完開玩笑表示：「很高興你記得最深的是那部分。」霍特則補充，在拍攝期間看著大衛表演讓他印象深刻，「我感覺自己像是第一人稱現場見證了電影魔法。」

瑞秋認為，這些故事之所以長久，是因為每個人都能從中找到共鳴，由於過去有許多傳奇演員曾詮釋過「露薏絲蓮恩」，她直說：「我們站在巨人的肩膀上…然後找到屬於我們的方式走進他們的內心。」大衛也感性表示：「能演出這個深植人心的角色，是莫大的榮耀。」

尼可拉斯霍特在《超人》飾演大反派雷克斯路瑟，笑說這才是自己該演出的角色。（翻攝自YouTube）

被問到是否會想演出其他DC角色時，大衛說他會想演蝙蝠俠，說完不忘對岡恩說：「如果你願意，詹姆斯，總有一天能演也挺有趣的。」霍特聽完忍不住開自嘲：「我可是試鏡過蝙蝠俠和超人。」更回憶岡恩第一次找他演雷克斯路瑟時，他心想：「靠，這角色才是我真正該演的！」

超狗氪普托在《超人》片段中拯救主人。（翻攝自YouTube）

當天曝光的加長片段中，有更多超狗氪普托拯救主人、卻有些好動的戲份，岡恩先前就曾透露氪普托的靈感來自他的狗Ozu，但他笑言Ozu其實並不英雄，除了對接近牠的人很兇，他說當初去收容所看到牠時宛如嗑了藥，「我當時想，『這隻狗看起來好搞笑，我喜歡搞笑的東西。』」

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岡恩說當他把Ozu帶回家，牠開始咬他的筆電和鞋，還到處亂跳打翻食物，「我心想，『天啊，要是這隻狗有超能力我就完了』」，結果彷彿獲得靈感，「然後我就想到，『我知道我要怎麼拍《超人》了。』」他除了執導之外也包辦劇本，先前受訪時表示，自己完全能和超人產生共鳴，「他是一個自認局外人的外星人，但又無法置身事外，因為他是他x的超人，而我也常有這種感覺。」《超人》將於7月9日搶先全美在台上映。

《超人》搶先看片段：

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