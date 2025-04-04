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邊荷律搭機只等做「這事」 經紀人傻眼回：拍片不是拍這種的

中信兄弟啦啦隊韓籍人氣成員邊荷律。（翻攝自IG）中信兄弟啦啦隊韓籍人氣成員邊荷律。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「中信兄弟」韓籍啦啦隊成員邊荷律前些日子疑似因身材話題，引起不少網友討論，因她突然生氣對著球迷「比倒讚」，讓外界相當震驚。然而，近日邊荷律曾經分享過的搭機影片再次引發網友討論。

邊荷律前陣子疑似因身材話題，引起不少網友討論。（翻攝自Threads）邊荷律前陣子疑似因身材話題，引起不少網友討論。（翻攝自Threads）

畫面中可見，邊荷律加上逗趣濾鏡，時間不斷流逝，感覺她似乎在等待著什麼，結果是因為她肚子餓了，字幕上顯示著一長串的「肚子餓　肚子餓　肚子餓......」，搞笑模樣也讓經紀人乖姐不忍發聲，「交代妳拍影片不是拍這種的。」可愛的吃貨形象再度顯露，笑翻大票網友。

邊荷律先前分享自己搭機時的影片，逗趣模樣笑翻眾人。（翻攝自Threads）邊荷律先前分享自己搭機時的影片，逗趣模樣笑翻眾人。（翻攝自Threads）

此外，經紀人乖姐近日也針對先前的「倒讚事件」發出聲明，希望粉絲可以注重分寸，不要越過邊界讓成員感到不舒服引起球迷熱烈回應及轉發，並互相提醒須尊重每一位啦啦隊成員。

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