晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北流出手了！新生代樂團「紙鳶」橫空出世

〔記者陽昕翰／台北報導〕北流「Open Lab人才培育計畫」開放報名，去年參與計畫成軍半年的樂團「紙鳶」，也獲得「StreetVoice Awards 第二屆街聲年度音樂趨勢大獎」2024年度十大新音樂，成為潛力新星，團員不忘鼓勵學弟、學妹，若對音樂有興趣，別錯過任何一個機會。

新生代樂團「紙鳶」。（北流提供）新生代樂團「紙鳶」。（北流提供）

2024年，為參與「Open Lab」而組成的樂團「紙鳶」，如獨立音樂圈的一匹黑馬迅速崛起，他們於2024年9月1日「Open Lab」的展場專場宣布成立，發跡於台中街頭藝人及共同作曲、編曲及演出的一群音樂夥伴們。

紙鳶分享：「我們其實在知道Open Lab後只花了一週寫企劃書，當時沒想到可以入選走到現在。」笑說回想起來還是感到不可思議。他們提到在「Open Lab」學到許多，尤其是如何與各專業人員溝通，「要怎麼呈現腦中舞台理想的聲音，又或是要怎麼辦活動、怎麼賣票，各種行政作業到舞台上的技術，都從『Open Lab』學習很多。」

相關新聞：蘇慧倫「集體坐雲霄飛車」很緊張 一度想選擇性失憶

紙鳶更提到第一次站上「Open Lab」的專場舞台時，對北流場地乾淨的音場表現感到印象深刻，直言：「這跟我們平常練團或演出的聲音表現差太多了，能在成團如此初期就能接觸到這些專業器材及工作人員，真的很幸運。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中