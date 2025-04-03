北流出手了！新生代樂團「紙鳶」橫空出世

〔記者陽昕翰／台北報導〕北流「Open Lab人才培育計畫」開放報名，去年參與計畫成軍半年的樂團「紙鳶」，也獲得「StreetVoice Awards 第二屆街聲年度音樂趨勢大獎」2024年度十大新音樂，成為潛力新星，團員不忘鼓勵學弟、學妹，若對音樂有興趣，別錯過任何一個機會。

新生代樂團「紙鳶」。（北流提供）

2024年，為參與「Open Lab」而組成的樂團「紙鳶」，如獨立音樂圈的一匹黑馬迅速崛起，他們於2024年9月1日「Open Lab」的展場專場宣布成立，發跡於台中街頭藝人及共同作曲、編曲及演出的一群音樂夥伴們。

請繼續往下閱讀...

紙鳶分享：「我們其實在知道Open Lab後只花了一週寫企劃書，當時沒想到可以入選走到現在。」笑說回想起來還是感到不可思議。他們提到在「Open Lab」學到許多，尤其是如何與各專業人員溝通，「要怎麼呈現腦中舞台理想的聲音，又或是要怎麼辦活動、怎麼賣票，各種行政作業到舞台上的技術，都從『Open Lab』學習很多。」

相關新聞：蘇慧倫「集體坐雲霄飛車」很緊張 一度想選擇性失憶

紙鳶更提到第一次站上「Open Lab」的專場舞台時，對北流場地乾淨的音場表現感到印象深刻，直言：「這跟我們平常練團或演出的聲音表現差太多了，能在成團如此初期就能接觸到這些專業器材及工作人員，真的很幸運。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法