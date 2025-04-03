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娛樂 電影

李奧納多新片酗酒嗑藥再衝獎季！苦等20年終合作保羅湯瑪斯安德森

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝李奧納多狄卡皮歐1日出席CinemaCon電影博覽會，首度曝光和大導演保羅湯瑪斯安德森合作新片《一場又一場的戰鬥》（暫譯，One Battle After Another）的全新片段，直說自己想和導演安德森合作已經有20年之久，更表示：「這部電影深刻觸及了我們潛意識中燃燒的政治與文化議題。」

李奧納多狄卡皮歐在新片《一場又一場的戰鬥》飾演一名生活放蕩的革命者，多年來酗酒又嗑藥。（翻攝自YouTube）李奧納多狄卡皮歐在新片《一場又一場的戰鬥》飾演一名生活放蕩的革命者，多年來酗酒又嗑藥。（翻攝自YouTube）

該片也是導演安德森繼《性本惡》後再度改編湯瑪斯品瓊的小說，製作預算高達1.3億美金（約台幣43.05億元）。首度和安德森合作的李奧納多曾有機會主演安德森的成名作《不羈夜》，但最終選擇參演《鐵達尼號》，讓他一舉登上影史巔峰。多年來安德森也已斬獲坎城、威尼斯及柏林三大影展最佳導演，李奧納多如今也貴為奧斯卡影帝。

新片中李奧納多飾演一名生活放蕩的革命者，試圖營救被綁架的女兒，而在CinemaCon曝光片段中，他和聯合主演蕾吉娜霍爾、蒂安娜泰勒一同亮相，畫面風格詭異且充滿喜感。其中一幕，他的角色試圖回想召集革命同志的密碼，卻因多年來酗酒又嗑藥，導致記憶力衰退而苦惱不已。

李奧納多狄卡皮歐（中）和蕾吉娜霍爾（右）、蒂安娜泰勒一同出席電影《一場又一場的戰鬥》CinemaCon發布會。（翻攝自華納兄弟IG）李奧納多狄卡皮歐（中）和蕾吉娜霍爾（右）、蒂安娜泰勒一同出席電影《一場又一場的戰鬥》CinemaCon發布會。（翻攝自華納兄弟IG）

電影一直保密到家，發行該片的華納兄弟甚至到數週前才公開片名，演員陣容還包括飾演主要反派的影帝西恩潘、飾演李奧納多瘋狂戰友的班尼西歐戴托羅等人。導演安德森以VistaVision格式拍攝，屆時也會上映IMAX版，李奧納多也保證，該片將以「極為史詩級的規模」呈現。

《一場又一場的戰鬥》原定於今年夏天上映，但日前已宣布檔期延後至9月底上映，將更有利於角逐各大電影獎項，台灣部分暫定9月25日上映。

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