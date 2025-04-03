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娛樂 最新消息

下一步離開台灣！SEVENTOEIGHT陳柏佑、鄭美祥裙裝躍上時裝周

〔記者陽昕翰／台北報導〕SEVENTOEIGHT的陳柏佑、鄭美祥登上臺北時裝周獻出走秀初體驗，兩人為求身材完美，進行3天斷食，加上平常男團的基礎體能訓練及舞蹈課，還有經紀公司安排的美姿美儀及台步課。

SEVENTOEUGHT將啟程赴韓國受訓。（天空娛樂提供）SEVENTOEUGHT將啟程赴韓國受訓。（天空娛樂提供）

第一次斷食的鄭美祥苦笑說：「斷食的時候又被食物香味襲擊，太痛苦了，根本是修羅道訓練。」陳柏佑索性在團員吃飯的時候先躲起來，然後自己狂喝水，「只能靠喝水度日當作排毒。」

陳柏佑祭出走秀初體驗。（天空娛樂提供）陳柏佑祭出走秀初體驗。（天空娛樂提供）

陳柏佑、鄭美祥更挑戰人生第一次穿裙裝，只見兩人一換上裙裝宛若變身時尚花美男，更不由自主地開始舞動身上的裙子，其中穿上裙裝的鄭美祥，自認比女生還漂亮，「從來沒想過自己會穿長裙，在後台花了好多時間練習如何帥氣駕馭長裙，說到底我的五官加上金髮造型跟長裙，活生生就像是個漂亮女生！」

陳柏佑、鄭美祥為了時裝周走秀。（天空娛樂提供）陳柏佑、鄭美祥為了時裝周走秀。（天空娛樂提供）

陳柏佑則說：「我已經開始練習怎麼穿長裙跳舞了，之後還有機會的話，我一定比團員更快熟悉裙裝！」

SEVENTOEIGHT結束時尚活動後即將在年中動身前往韓國閉關受訓。心繫歌迷的SEVENTOEIGHT在前往韓國前將於4月20日及4月26日分別於高雄及台北舉辦暫別粉絲見面會。

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