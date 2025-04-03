台灣首部橫跨南北極電影！拍15年跨7大洲 籲關懷生態刻不容緩

〔記者許世穎／台北報導〕由曾獲金鐘獎肯定、擁有豐富主播經驗的舒夢蘭執導、台灣首部跨越南北極的生態電影《守護我們的星球》，昨發布前導海報並宣布定檔，舒夢蘭在拍攝過程中用女性細膩的觀察，溫柔的鏡頭語言，希望這部片能提醒觀眾守護寶貴的生態環境刻不容緩。

《守護我們的星球》捕捉到北極熊站立於僅存的冰層。（東森電視提供）

《守護我們的星球》由東森電視製作出品，斥資4000萬完成首部以台灣觀點、為地球生態發聲的紀錄片，以最後僅存的冰凍極地與太平洋深海作為拍攝場景，敘事主角為克服嚴酷環境、努力生存繁衍的 82 種驚奇動物。

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幾乎年年入圍金鐘獎的東森主播舒夢蘭，自2010年第一次踏上南極大陸拍攝後，從此開啟紀錄片製作生涯，這次她身負導演兼製片的重任，花了15年走遍7大洲、60餘國，遠征115個外景地，總距離累計21萬8千公里的旅程，相當於能繞行地球5.45圈，觀眾能在大銀幕看見南北極宏偉壯麗、震懾人心的自然奇景，以及極地動物前所未見、令人驚嘆的行為。

導演兼製片人舒夢蘭執導、台灣首部跨越南北極的生態電影《守護我們的星球》。（東森電視提供）

片中除了完整呈現極地世界無與倫比的美麗，鏡頭下也見證全球暖化造成的氣候災難與珍稀物種瀕臨滅絕，舒夢蘭感慨表示，如此珍貴的極地風光，卻因人類的過度開發、暖化巨變，南北極的冰雪王國正快速消融，導致生存其中的野生動物面臨有史以來最嚴峻的挑戰。

《守護我們的星球》溫柔的鏡頭語言也記錄了企鵝父母正細心餵食企鵝寶寶。（東森電視提供）

舒夢蘭強調：「任何一個生態的失衡都將引發全球性的災難。」不只危及動物也影響人類生存，沒有一個生命會是局外者。她希望透過鏡頭與文字為世人留下珍貴的影像紀錄，喚起大家對生命與自然的關懷與熱情，「唯有瞭解，才會在乎；唯有在乎，我們才能真正改變。」並期許自己從一個觀察自然的紀錄者，變成自然生態的守護者。《守護我們的星球》將於5月23日在台上映。

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