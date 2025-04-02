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娛樂 最新消息

豬哥亮秀場錢塞滿後車廂！鳳飛飛昔遭黑道「西瓜刀砍車門」內幕曝光

蔡閨胸前爆氣球。（東森超視提供）蔡閨胸前爆氣球。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕利菁、沈玉琳聯手主持的東森超視《后宮歐買尬》，以辛辣爆笑風格深受觀眾喜愛，邀請翁立友、蔡閨、向娃、小亮哥、阿娥姐等藝人，大談秀場背後秘辛，向娃還爆料陳美鳳演出時，曾經誤把梳子當成麥克風，對嘴唱完糗翻天。

向娃自爆自己演出時因為不慎摔跤，結果高衩禮服一路從小腿裂到腰間，讓她只能死命抓著衣服預防走光，更誇張的是，當時的秀場主持人豬哥亮、賀一航竟直接躺在地上訪問她，還說：「這樣風景比較好看！」讓她哭笑不得。蔡閨也分享，某次趕場忘記戴水餃墊，只好臨時塞兩顆氣球應急，沒想到表演時台下一對夫妻吵架，竟天外飛來一支筷子插在左胸，當場將胸前兩顆氣球爆破，笑翻全場。

小亮哥則透露，以前在歌廳作秀時，有黑道大哥請他吃檳榔，婉拒後竟被歌廳經理潑水，當下他以為是經理在羞辱他，事後才知道因此幫他擋了災，否則下場會更慘。向娃也回憶曾與鳳飛飛、許不了、凌峰等人一同作秀，碰到台下黑道鬧場還被直接嗆聲，嚇得他們一唱完就從後門逃離，甚至還看到黑道份子拿著西瓜刀狂砍車門。

向娃曾與鳳飛飛、許不了等人，遭黑道持西瓜刀追殺。（東森超視提供）向娃曾與鳳飛飛、許不了等人，遭黑道持西瓜刀追殺。（東森超視提供）

雖然秀場很容易遇到黑道挑釁，但是秀場酬勞到底有多好賺？向娃表示，以前都收現金，酬勞都用百元鈔結算，錢多到整個後車廂都塞不下，更別提豬哥亮這些大哥們的價錢還比她們更高。

小亮哥與陽帆遭十幾位刑警抓賭。（東森超視提供）小亮哥與陽帆遭十幾位刑警抓賭。（東森超視提供）

沈玉琳笑說隨手就拿到一堆鈔票，後台應該直接就開賭了吧？小亮哥也分享自己曾與陽帆因賭博被抓的黑歷史。「我當時才三十幾歲，台灣正流行百家樂，我跟陽帆進去不到十分鐘，就有十幾個刑警衝進來抓賭！」小亮哥無奈表示：「我那天只是去旁觀的。」

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