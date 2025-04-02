宋燕旻做胃鏡硬吞忍痛！拒打無痛省下超過5萬

宋燕旻自曝多年做胃鏡堅持不打無痛，省下超過5萬元。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視晨間主播宋燕旻常透過社群平台分享生活點滴。今（2）日她發文透露，雖然自認不是特別節省的人，但面對「無痛胃鏡」這筆花費，始終無法下手，原因是太貴！

宋燕旻坦言，自己從大學開始就飽受腸胃不適困擾，至今已經做超過20次胃鏡檢查。儘管無痛胃鏡檢查能讓過程更舒適，但她計算後認為，不到十分鐘的檢查竟要花掉一天以上的薪水，實在難以下決心，「我就會覺得忍忍就好，反正也習慣成自然了，現在都能雲淡風輕一起看螢幕呢。」

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省下無痛胃鏡費，宋燕旻轉而犒賞自己喜歡的美食。（翻攝自臉書）

她還透露，選擇傳統胃鏡檢查方式，每次能省下2500至4000元不等，這些年下來累積節省金額已突破五萬元。對她來說，這筆省下來的錢可以拿來買自己喜歡的食物，反而讓她感到更開心、滿足。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人留言表示，「我去年也做胃鏡，也沒有打無痛，我覺得這筆錢省得很值得，其實不痛」、「我還是不太能接受管子捅進喉嚨那種噁心感覺」

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