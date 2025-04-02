《寶物島》將迎大結局！朴炯植如打不死的小強 「拿自己的職業生涯賭博」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+韓劇《寶物島》下週迎大結局，由朴炯植、許峻豪與李海榮領銜主演，劇情圍繞大山集團的權力鬥爭、以及2兆韓元的政治黑金展開，自播出以來連續12集穩居韓國同時段收視冠軍。朴炯植首次出演腹黑野心男，飾演深受大山集團會長信任的常務「徐東柱」，他在訪談時笑稱簡直是「拿自己的職業生涯賭博」。

朴炯植主演的《寶物島》收視狂飆穩居時段冠軍。（Disney+提供）

朴炯植表示就愛這種跳脫舒適圈的刺激感，並分享對於《寶物島》的看法，「所有人都有各自的追求的慾望（寶物），隨著角色間彼此復仇鬥爭，將展現出人性真實卻無情的一面。」

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劇中「徐東柱」不但眼見交往多年的女友和死對頭結婚、親人被大卡車撞死，還數次遭到壞人暗算，無論是身中數槍掉入海中失憶，或是被迫吃下過敏原差點休克而死，甚至連在醫院休養時都不得安寧，總有各路反派試圖取他性命，然而徐東柱如同打不死的小強，總能憑藉主角威能逆襲反殺。

朴炯植認為，《寶物島》展現出人性真實卻無情的一面。（Disney+提供）

許峻豪無法愛上在《寶物島》中飾演的反派廉張先。（Disney+提供）

《寶物島》的最大反派前國家情報院院長「廉張先」由許峻豪飾演，總是想盡各種方法要置東柱於死地，許峻豪坦言這是自己首次無法愛上所飾演的角色，開玩笑表示拿到劇本的第一個想法是「我為什麼要接演，究竟該如何消化這個角色！」在拍攝期間總是苦思冥想要怎麼詮釋廉張先的陰險狡詐。同樣與東柱對峙的則是李海榮所飾演的大山能源社長「許壹導」，看似沉默寡言卻格外心狠手辣，隨著劇情推進，許壹導與東柱之間的關係也將更加錯綜複雜，兩人劍拔弩張的氣氛也讓片場工作人員大讚「完全移不開目光」。

《寶物島》已於Disney+上線12集，並於下週迎來最終大結局。

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