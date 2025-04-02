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娛樂 音樂

在咖啡廳很難被搭訕丁噹親解原因 想起這些事忍不住哽咽

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹為許多戲劇獻唱歌曲，出道至今已累積106首搭劇歌曲，留下可觀紀錄，近期她再添一首戲劇歌曲，為《歡迎光臨 二代咖啡》獻唱新歌《記憶咖啡》。

丁噹為許多戲劇獻唱，深受歌迷喜愛。（相信音樂提供）丁噹為許多戲劇獻唱，深受歌迷喜愛。（相信音樂提供）

《歡迎光臨 二代咖啡》由鳳小岳、林哲熹等主演，隋棠則飾演塔羅牌老師，也從咖啡廳常客變成「咖啡之神」鳳小岳的女友。該劇改編自韓國百萬暢銷漫畫家許英萬同名漫畫，也是他出道40年巔峰代表作。

丁噹拍MV時談到：「我很喜歡這首歌，記得在錄音室錄音的時候，有好幾度都哽咽。」如同歌詞寫的「我記憶中的咖啡完美無缺，有我們最初濃縮的一段純粹」，讓她回想起曾經相愛的兩個人，一起去過的地方、一起吃過或喝過的咖啡的美好回憶。

丁噹愛唱歌也享受生活，喜歡親近大自然。（相信音樂提供）丁噹愛唱歌也享受生活，喜歡親近大自然。（相信音樂提供）

被問到是否在咖啡廳有被搭訕的經驗？丁噹苦笑說：「因為大家在咖啡店都比較是沉浸在自己的世界，各自看書或滑手機，現在這時代很難被搭訕了！」《記憶咖啡》MV將在今（2日）晚9點於相信音樂YouTube頻道首播。

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