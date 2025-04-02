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娛樂 電視

吳婉君遭趙駿亞家暴缺席記者會 躺沙發曝「追劇三寶」

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君日前為義大利沙發拍攝廣告，她今（2日）原定出席記者會，卻發生被男友趙駿亞家暴，導致雙頰紅腫、臉部瘀傷，品牌方表示，「基於對合作夥伴的尊重，並考量當事人目前仍在調適中，決定將記者會延期，改以新聞稿形式對外發布全新形象廣告內容。」

吳婉君在追劇沙發找到專屬舒適圈。（NATUZZI 拉圖誌提供）吳婉君在追劇沙發找到專屬舒適圈。（NATUZZI 拉圖誌提供）

吳婉君擔任沙發廣告女主角，平時拍戲行程滿檔的她，私下竟是名副其實的「追劇狂人」，更幽默直言：「拍劇好累，追劇不累！」一坐上沙發就完全不想離開，她笑說：「每次拍戲回到家，第一件事就是窩在沙發上。」這次拍攝廣告，她搶先體驗了追劇沙發的微運動功能，驚喜喊：「原來坐著也能運動，真的太神奇。」

吳婉君在追劇沙發找到專屬舒適圈。（NATUZZI 拉圖誌提供）吳婉君在追劇沙發找到專屬舒適圈。（NATUZZI 拉圖誌提供）

吳婉君（中）拍攝沙發廣告。（NATUZZI 拉圖誌提供）吳婉君（中）拍攝沙發廣告。（NATUZZI 拉圖誌提供）

吳婉君（中）拍攝沙發廣告。（NATUZZI 拉圖誌提供）吳婉君（中）拍攝沙發廣告。（NATUZZI 拉圖誌提供）

吳婉君談到，平時拍劇動輒十幾個小時，讓她回家後只想徹底放空，「我曾經因為瘋狂追劇，創下連續三天沒日沒夜黏在沙發上、不出門的紀錄！」她大方分享自己的「追劇三寶」：「微醺飲品、零食、小毛毯，絕對是我儀式感的關鍵配備！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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