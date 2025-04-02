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娛樂 電視

樂天女孩7年買2房 筠熹曝「省錢奇招」：狂睡16小時

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩筠熹甫接任特級副隊長一職，在桃園擁有2間房的她，第一間房搭上建商推出的低付款方案，把身上僅有的5萬塊全部投入買房，買房後的筠熹說「買房讓我的人生產生巨變」，以前接工作會挑有沒有符合自己喜好或自己先評估能不能表現好，但現在會逼自己去嘗試沒試過的工作內容「買房讓我更努力賺錢！」。

筠熹晉升有房一族已7年左右，買房後的她除了積極開源外也想方設法節流，從日常生活中節省已經是基本功，除濕機的水沖馬桶、用過的衛生紙再拿去抓狗大便、棉花棒用兩次…等，物品都要使用的淋漓盡致後才丟掉。

有時候為了省錢，還會讓自己直接進入關機模式，狂睡16小時，省下餐費以及社交活動費，筠熹說還有一個方法是「養寵物」，她坦言說「養了小狗後，我常用餵狗當理由，推掉一些不必要的社交，省下交通費與餐費。」

筠熹靠養狗來節省外出花費。（時代創藝提供）筠熹靠養狗來節省外出花費。（時代創藝提供）

筠熹在2012年以天氣女孩出道，2020年加入樂天啦啦隊至今，個性樂觀爽朗的筠熹以大剌剌性格聞名，骨子裡卻是個十足的大宅女，為了減少支出常窩在家打電動不出門，家裡的電腦配備都是為了打電動而組裝，筠熹說「有些女孩是為了多瞭解市場需求而打電動，但我是發自內心的喜歡。」曾經為了一個遊戲的積分，連續一個禮拜都在家裡打電動沒出門，接下來筠熹除了球場應援外，也預計在夏天時為去年生日發行的單曲拍攝MV，希望給大家耳目一新的筠熹。

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