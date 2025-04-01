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龜梨和也不捨KAT-TUN解散淚崩！赤西仁退團15年一句話逼哭粉絲

上田龍也（左起）、龜梨和也、中丸雄一為KAT-TUN畫下句點。（翻攝自IG）上田龍也（左起）、龜梨和也、中丸雄一為KAT-TUN畫下句點。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓（前傑尼斯）團體KAT-TUN在3月31日正式解散，他們在直播上不避諱提及已經退團的成員，中丸雄一表示如果不是這6個人，無法走到今天這一步。繼龜梨和也與赤西仁IG互相追蹤後，中丸雄一、上田龍也也追蹤了赤西仁，令許多粉絲相當感動。

中丸雄一（左起）、龜梨和也、上田龍也最後一次以KAT-TUN身分一起活動。（翻攝自X）中丸雄一（左起）、龜梨和也、上田龍也最後一次以KAT-TUN身分一起活動。（翻攝自X）

上田龍也哭到不行，整張臉變很好，鞠躬表達感謝，表示自己存在的意義就是成為粉絲們的支柱，雖然讓大家難過的時候很多，不過多虧了這5位成員才有現在的自己，他心中只有滿滿的感謝。上田龍也表示，明天就將以上田龍也的身分開啟新人生，「我完全想像不到，我感受了KAT-TUN在我心中占據了多大，我會繼續用自己的方式走在娛樂道路上，讓大家繼續追隨著我。」

KAT-TUN上田龍也雖然外表強悍，解散時還是哭成淚人兒。（翻攝自X）KAT-TUN上田龍也雖然外表強悍，解散時還是哭成淚人兒。（翻攝自X）

中丸雄一很慶幸能夠擁有這麼棒的成員，也強調他們關係還是很好，只是表面形式上結束而已。

龜梨和也同樣哭了，表示這些日子以來也過各種掙扎，但因為有這些成員的存在，才能迎來前所未有的特別出道，「我們懷抱著身為KAT-TUN的驕傲，想把這艘船航向更遠更遠…想做出公司誰也沒能做到的事而一路走來。」隨著團體解散，龜梨和也也將退出星達拓，他感謝27年所有相關人士，以及打造出KAT-TUN的大家，最後他希望大家繼續關照留在星達拓戰鬥的兩位成員，到最後一刻還想著夥伴。

龜梨和也不捨KAT-TUN解散，哭到臉都無法控制。（翻攝自X）龜梨和也不捨KAT-TUN解散，哭到臉都無法控制。（翻攝自X）

KAT-TUN在2001年成軍，2006年3月正式出道，以《Real Face》橫空出世，叛逆的「小混混」在當年的傑尼斯事務所相當罕見，卻大受好評，一舉成為頂級偶像。不過一直以來爭議可不少，成員一一退團最傷，赤西仁在2010年退團重創人氣，接著2013年田中聖、2016年田口淳之介相繼離去，後兩者還涉及犯罪，為組合蒙上陰影。

赤西仁發文對KAT-TUN說辛苦了。（翻攝自IG）赤西仁發文對KAT-TUN說辛苦了。（翻攝自IG）

赤西仁當年離開KAT-TUN，讓許多粉絲心碎。（翻攝自IG）赤西仁當年離開KAT-TUN，讓許多粉絲心碎。（翻攝自IG）

赤西仁特別在IG發文，表達對KAT-TUN的感謝，直呼辛苦了，表示明天的太陽照常會升起，認為這只是個開始，這篇發文也讓不少粉絲淚崩，甚至更直言相當感動。赤西仁也追蹤了上田龍也、中丸雄一及龜梨和也等人。

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