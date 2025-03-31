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娛樂 日韓

「私立惠比壽中學」24歲成員宣布 全面退出演藝圈

日本偶像女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布全面退出演藝圈。（翻攝自IG）日本偶像女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布全面退出演藝圈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗在社群平台公開自己將全面退出演藝圈，在偶像圈拋出震撼彈。小林歌穗在社群平台中表示2025年6月28日她正式從「私立惠比壽中學」畢業，非常感謝大家的支持，未來她也會全面退出演藝圈。

小林歌穗未來會朝向插畫、設計等興趣發展。（翻攝自IG）小林歌穗未來會朝向插畫、設計等興趣發展。（翻攝自IG）

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小林歌穗在社群發文，向喜愛她的歌迷道歉，她說「不好意思這樣突然告訴大家我要畢業的消息」她透露自己會停止演藝活動幾年，從2014年1月4日加入私立惠比壽中學後她已經在舞台上活躍了11年，這些日子對小林歌穗來說，就像來到天堂一樣，每天都過著光鮮亮麗的日子。

小林歌穗本月20日才和團員們一起參加了慶祝成團15週年演唱會。（翻攝自IG）小林歌穗本月20日才和團員們一起參加了慶祝成團15週年演唱會。（翻攝自IG）

小林歌穗說，在私立惠比壽中學的日子，常常讓她忘記時間流逝，雖然有很多艱難的挑戰，不過在她心中日無比的快樂、幸福，很希望能夠永遠留在團裡。不過，未來還很長，小林歌穗想要有所改變，而不是長久待在舒適圈，隨著時間快速流逝，她決定鼓起勇氣去面對未來種種困難與挑戰，嘗試不一樣的生活，小林歌穗也透露自己希望能發展插畫、設計等興趣。

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本月20日小林歌穗才和團員們一起參加了慶祝成團15週年演唱會，她對這份突如其來的「畢業公告」也感到相當抱歉，她也承諾在剩餘的3個月會更加努力和夥伴、粉絲一起享受最後愉快的時光。

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