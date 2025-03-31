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娛樂 最新消息

鍾文智潛逃究責小草酸護航 律師林智群不忍了反嗆

股市聞人鍾文智棄保潛逃，引發關注。（資料照）股市聞人鍾文智棄保潛逃，引發關注。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞，因未施行電子監控逃逸，引發各界質疑要求究責，矛頭指向高等法院。裁定該案審判長邱忠義受訪提及「合議庭略式裁定後，承審法官的書記官要如何通知或送達，是書記官執行層面的問題」，引起台灣書記官工會不滿，發聲明指出邱忠義說法踐踏書記官尊嚴的詭辯。

鍾文智因炒作歐聖等五檔台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元，12日最高法院依違反證券交易法等罪重判30年5月定讞。鍾男卻於高院合議庭違反程序下，悄悄地不再延長對鍾的電子監控，且未對外公告，直至判刑確定，才發覺鍾男已逃逸，司法院表示高院疏失部分，將依法究責。

相關新聞：鍾文智潛逃究責！審判長喊冤 書記官工會批：踐踏書記官尊嚴

律師林智群30日在臉書先發文表示，民眾黨主席黃國昌爆料鍾文智交保後卻逃亡的事情，這個爆料是沒問題的，法院確實有出包，林智群認為法院發布聲明，想推給書記官，引起書記官大反彈，他們表示這個鍋太大，他們背不了，也不想背這個鍋。

今（31）日一早8時林智群再發文不滿表示：「法官出包文下面，一堆小草跟人頭帳號來洗法官故意縱放，說我護航法官？法官本來就有權力決定要不要讓鍾文智交保，不需要用非法方式好嗎！這不是出包是什麼？」

林智群接著說，反而是黃國昌說法官「故意」縱放鍾文智，這才是帶風向，「因為法官本來就有權力決定要不要讓鐘文智交保，不需要用非法方式；黃國昌跟小草就是什麼事情都陰謀論，自己阿北收錢收一堆，就是無罪推定，檢察官法官都政治迫害你們家阿北，至於橘子跑路不回來，他們就不說了！貪污沒關係，有民眾黨證就對了！」

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