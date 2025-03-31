老婆婆好幸運！ 讓這位大名人泡咖啡

老婆婆想要用機器品嘗一杯咖啡，有位響叮噹名人幫她完成。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號，別看她冷豔有點兒難親切，其實南台灣屏東出生的她，可是不折不扣台派暖心代表。

KK透露昨在餐廳自助咖啡機前遇到一位可愛婆婆，原本她只是靜靜等待自己的黑咖啡，沒想到婆婆突然靠近小小聲可愛問她：「我想喝這個，你可以教我怎麼用嗎？」KK馬上說沒問題，更暖心告訴婆婆：「還是我幫妳用？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：KIMIKO被喊好老 一點兒都沒有不開心

當下婆婆有點猶豫問KK：「你這杯是什麼？」她甜回是黑咖啡，還有更濃，或者加牛奶的，還有帶牛奶泡泡的，「妳想要哪一種呢？」婆婆想了想說：「我不想要太苦的，好像有牛奶比較好？」KK接著很有耐心再問婆婆：「那妳想要牛奶多一點，還是牛奶泡泡多一點呢？」婆婆認真的思考了一下後，可愛地問：「可以都有嗎？」

KIMIKO常在臉書分享生活故事，獲得大批粉絲網友共鳴。（翻攝自KIMIKO臉書）

於是乎，KK幫婆婆按了一杯拿鐵。沒想到，這時婆婆居然伸手想摸咖啡機的出水口，還好KK沒有幫她按完就離開，「我趕緊抓住她的手說：這個不能碰，會被燙到喔，我陪妳等。」就這樣，婆婆站在KK身後，她則陪著婆婆直到咖啡完成後，再交給婆婆帶走。

相關新聞：活著比誰氣長！ KIMIKO霸氣再發聲

KK開心表示，她收穫了一個來自婆婆的可愛滿足笑容 ，「這個小故事也提醒了我，即使咖啡已經完成，也要等到長輩完全離開機器後再離開，避免他們因好奇而觸碰危險部位。」

KIMIKO的發文秒融化大批粉絲，有人感動留言：「一個小動作，能幫助到老人家，不要嫌麻煩，老師～人美心更美，助人為快樂之本 現今社會非常需要更多像老師一樣的人。」更有粉絲說：「婆婆好幸運，讓大明星泡咖啡耶！」釣出本尊笑瞇瞇回應：「只有出動一隻食指啦！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法