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（影）狗咬人事件再加1！YTR卡特帶狗散步遭牧羊犬攻擊濺血

YTR卡特飼養的薩摩耶犬Pumpkin備受觀眾喜愛。（翻攝自IG）YTR卡特飼養的薩摩耶犬Pumpkin備受觀眾喜愛。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕30萬訂閱YTR卡特飼養的薩摩耶犬「Pumpkin」備受觀眾喜愛，怎料近期才剛傳出比特犬咬傷人事件，卡特29日與愛犬外出散步時遭到未繫牽繩的牧羊犬攻擊，他為了保護愛犬，手也不慎被咬傷濺血，他也在事後拍片闡述當時情況。

卡特帶愛犬外出散步時遭未繫牽繩的牧羊犬攻擊，為了保護愛犬，他的手也不慎被咬傷濺血。（翻攝自YT）卡特帶愛犬外出散步時遭未繫牽繩的牧羊犬攻擊，為了保護愛犬，他的手也不慎被咬傷濺血。（翻攝自YT）

卡特昨（29）日在YT影片中透露，他在晚間10點多帶狗外出散步時，途中遇到一隻沒有牽繩的牧羊犬，兩隻狗先是互聞，本以為兩狗能做朋友，怎料牧羊犬卻突然主動攻擊Pumpkin，事後送醫檢查發現Pumpkin眼皮滲血、背部也有明顯傷痕，卡特也因試圖勸架被咬傷手。

卡特也透過自身經歷呼籲所有飼主務必遵守規定替愛犬繫上牽繩，尤其是在近日比特犬跳車咬人事件未平息的情況下，不要因為貪圖方便導致更多人受傷。

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