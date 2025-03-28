ㄚ頭遭控欠薪「員工上門飆罵討錢」 她傻眼還原真相

ㄚ頭副業經營有成。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「ㄚ頭」詹子晴近年來副業經營有成，但在面對員工時卻自認俗辣，日前上節目坦言「現在老闆真的不好當」，透露曾遇過上不到幾天班的員工突然搞消失，之後卻突然上門討薪水，令她相當傻眼。

ㄚ頭認為現在老闆不好當。（翻攝自YT）

ㄚ頭近日上節目《綜藝大熱門》談及當老闆的心聲，無奈表示「現在老闆真的不好當」，透露自己平時跟員工說話都要用「拜託」、「不好意思」等低聲下氣的語氣，除此之外還要處理員工的情緒，提到曾遇過有員工不到一個月就離職，一問之下才了解，原來是該名員工將飲料放在冰箱很多天，被主管提醒要記得丟，因此感到不爽，「他就覺得這公司管太多了，我飲料丟不丟為什麼這也要管，他就是想放在那邊」。

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ㄚ頭曾與過員工突然搞消失。（翻攝自YT）

另外，ㄚ頭也與過有新員工上不到幾天班就突然消失，打電話也連絡不到，由於還沒交接完，也不知道該如何支付薪水，沒想到3、4個月過後，對方竟突然找上門飆罵「你們為什麼不給薪水？！」ㄚ頭進一步詢問沒來上班的原因，對方竟回答「因為我中邪了」，讓ㄚ頭傻眼直呼，「不能理解現在員工離職跟離職的原因都很特別」。

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