網友崩潰喊原價轉讓演唱會門票被「查水表」 文化局：賣票時她有「加價」

〔記者黃佳琳／高雄報導〕女網友在Dcard發文抱怨，稱去年原價轉讓一張Stray Kids高雄演唱會門票，卻被高雄市文化來局來函指控販售「黃牛票」，她回函說明來龍去脈，卻仍被文化局要求再補件，讓她崩潰大喊「擾民」；對此，文化局表示，目前全案仍在行政調查階段，但根據檢舉資料，該名女子最初販售門票時有「加價」，即使她事後以原價轉售，仍已觸法。

女網友在Dcard發文指出，去年Stray Kids造訪高雄開演唱會，她請多位朋友幫忙搶票，自己後來刷到更滿意的位子，將多出來的B區門票以原價4800元在社團讓出，沒想到年初朋友收到文化局來函，指控販售黃牛票。她連忙蒐集證明協助朋友提交說明，原以為事件落幕，卻又收到第二封來函要求補件。

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妹子崩潰喊原價轉讓演唱會門票被「查水表」，高市文化局指出她賣票時有「加價」行為。（示意圖，資料照）

女網友認為，自己曾在社團遇到大規模黃牛，一張7800元的門票喊到5萬元，還會丟出Excel表管理票源，但因官方檢舉表格須填寫詳細座位號，讓真正的黃牛避而不被抓，「希望文化局可以把時間花在這些人身上。」

文化局解釋，未案是有人檢舉利用社群帳號加價販售「Stray Kids」演唱會門票，因此依程序調查票券來源和原始購買者，要求當事人說明情況；原購票人表示是幫朋友代買，因此文化局進一步調查，請相關人陳述說明情況，目前全案仍在行政調查階段，被檢舉人仍可提供說明或新證據，文化局會依此決定是否開罰。

文化局指出，該名女子最初販售門票時有「加價」，即使她事後以原價轉售，但已觸法，即便票券未售出或實際以更低價轉售，但因已有「加價」行為已違反文創法規定，可處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰；截至2025年3月，高市文化局已經受理335件黃牛檢舉案件，其中有108件已被處罰，累計罰款超過914萬元。

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