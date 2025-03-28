（獨家專訪）多元平等受威脅！傑米遺憾黑人被貶低「歐巴馬當選嚇壞人」

傑米福克斯日前出席紀錄片《通告大咖》洛杉磯首映會。（達志影像）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕紀錄片《通告大咖》集結全球最具代表性與影響力的黑人演員，分享自身職涯旅程與成名之路，影帝傑米福克斯除了擔任監製，同時也在影片中擔任受訪者。接受專訪時提到隨著川普的新政府上任，讓DEI（多元、平等與包容）的理念再度受到威脅，強調平權行動仍是必要的，「畢竟我們都還在承受奴隸制度留下的那種『殘留效應』。」

傑米表示，美國過去有400年的奴隸制度，而且似乎已成為基因的一部分，「奴隸制度的本質就是貶低黑人的價值，對於某從來沒真正接觸過黑人的白人來說，他們不會把我們看成明星，他們不認為我們有價值。所以才會有人說『這種片不會在海外市場賣座』，這種想法就是奴隸制度遺留下來的結果，因為在美國，我們的價值本來就被貶低了。」

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影帝傑米福克斯監製紀錄片《通告大咖》，同時也是片中受訪者之一。（翻攝自YouTube）

身為黑人，傑米不諱言自己當然喜歡黑人文化，「當年我在《In Living Color》（美國90年代知名黑人喜劇節目）時，整個劇組都是黑人，我們做自己的事，當時嘻哈文化正在崛起，那些白人觀眾可樂壞了，我看到他們在那邊跳舞，一切都很酷。」不過他不認為那代表真的改觀，尤其當歐巴馬當上總統後更嚇壞了很多人，「當時嚇壞了一些『善良的白人』」傑米說道，「但歐巴馬當選對我產生了很大的影響，它改變了黑人在世界上的形象。」

傑米說在歐巴馬當選之前，外界看待黑人的眼神，彷彿他們都是一樣的，「我曾在瑞典的一家飯店，工作人員正帶我去房間後，電視上正在播《Flavor of Love》（美國真人秀約會節目），他們盯著電視看了一眼，又轉過頭來看我。我心想『拜託，這不是我們所有人的模樣。』，他們看我的眼神，就像我是個搞笑咖。」

但在歐巴馬當選後，這種情況改變了，傑米形容：「美國總統是一個令人敬佩的黑人，這讓所有人都感到驕傲。這才是讓某些人害怕的原因。」他更打趣地說，「如果一個奴隸主從墳墓裡被挖出來，看到美國有了一位黑人總統，他恐怕會當場心臟病發作，所以這種恐懼仍然存在。」

話雖如此，傑米強調現在的一切讓人感覺很好，因為他們不再害怕說出真相，「我們需要繼續爭取包容性，因為我們帶來的價值是真實的。我們不是懶散無能的人，我們來這裡是為了貢獻自己的力量，這也是為什麼這兩部紀錄片如此重要。」他說當初拍攝時，根本不知道時局會變成現在這樣，「但這部紀錄片來得正是時候。」

導演肖拉林奇（左起）、製片達塔里·特納、蘿絲奈格、傑米福克斯，以及導演兼執行製片雷吉諾赫德林一同出席《通告大咖》洛杉磯首映會。（Apple TV+ 提供）

《通告大咖》分為《通告大咖：黑人男星征服好萊塢》以及《通告大咖：黑人女星征服好萊塢》兩部作品，今天（28日）於Apple TV+ 全球上線。影片透過不同視角，深入探討男性與女性黑人演員如何突破困境成為影壇巨星，前所未有的深入訪談與獨家視角，呈現他們在好萊塢的突破、挑戰與輝煌時刻，不僅向傳奇致敬，更展望新世代演員的無限可能。

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《通告大咖》預告片：

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