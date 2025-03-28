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娛樂 最新消息

（獨家專訪）自由是美國天然資源！影帝傑米親曝黑人壓力「進化才是改變」

影帝傑米福克斯監製紀錄片《通告大咖》，同時也是片中受訪者之一。（Apple TV+ 提供）影帝傑米福克斯監製紀錄片《通告大咖》，同時也是片中受訪者之一。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕雙紀錄片《通告大咖》由奧斯卡影帝傑米福克斯擔任監製之一，集結全球包括他本人在內、最具代表性與影響力的黑人演員，分享自身職涯旅程與成名之路。他表示身為黑人演員的一大特點就是承擔更大的壓力，直說每次演出不只關於個人表現，而是關乎整個文化，「我們背負著整個族群的期望，這就是現實。」

傑米表示：「我一直告訴自己『要確保我的族群能對我的作品點頭認可』，因為當黑人觀眾說他們喜歡時，我才真的感覺到自己做對了。」他說對於那些來自小城鎮的年輕人來說，如果看不到前人的足跡，可能不知道該如何前進，「所以我們必須承擔起這個責任，因為在我們的文化裡，有太多璞玉等待被發掘。」

說到黑人文化，傑米認為天賦真的多到驚人，「因此我領獎時，發言時總是特別謹慎，因為台下可能有人在想『我堂哥做的跟傑米福克斯一樣啊，他沒什麼特別的』，而事實是，他堂哥可能真的很厲害！這就是為什麼我們的文化如此強大。」他認為身為演藝人員，不只是做娛樂，而是要激勵、要開闢道路，讓下一代能夠走上這條路，「這樣未來的新天才才有機會發光發熱」。

傑米福克斯日前出席紀錄片《通告大咖》洛杉磯首映會。（達志影像）傑米福克斯日前出席紀錄片《通告大咖》洛杉磯首映會。（達志影像）

至於好萊塢這些年來是否真的改變了，傑米說自己第一次賺到大錢，搬進白人社區時超開心的，甚至笑言感覺自己好「白」。然後有一天，他開著車搖下車窗搖，突然聽到白人小孩在放爭議性西岸饒舌天團N.W.A.的《衝出康普頓》，讓他意識到影響文化的力量，「當你的作品能夠跨越種族，被所有人認可時，那才是真正的改變。」

傑米表示，自由是美國的「天然資源」，無論黑人、白人、藝術如是，都持續進化，「我覺得我們才剛剛開始，這股改變的力量還在持續。那些掌握權力的高層，無論是哪種人種或是性別，都已經意識到『黑人文化』這股能量被壓抑太久，現在開始釋放，而你能夠在各個領域感受到它的存在，就像烹飪時加的辛香料，我們的影響無所不在。」他說現在黑人不只是被看見，而是正在引領潮流，「我們正在進化，這才是你所感受到的『改變』。」

《通告大咖》分為《通告大咖：黑人男星征服好萊塢》以及《通告大咖：黑人女星征服好萊塢》兩部作品，今天（28日）於Apple TV+ 全球上線。影片透過不同視角，深入探討男性與女性黑人演員如何突破困境成為影壇巨星，前所未有的深入訪談與獨家視角，呈現他們在好萊塢的突破、挑戰與輝煌時刻，不僅向傳奇致敬，更展望新世代演員的無限可能。

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