陳怡蓉為家淡出演藝圈...6歲愛女突脫口「我想換媽媽」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳怡蓉2016年與醫美名醫薛博仁步入婚姻後育有寶貝女兒Bambi，此後逐漸淡出演藝圈，生活重心轉以家庭為主，至今已7年未推出影視作品。豈料，陳怡蓉透露近日母女倆發生口角爭執，女兒竟脫口「這次我真的想換媽媽了...」母女互動相當戲劇化。

陳怡蓉（左）與名醫丈夫薛博仁、女兒Bambi。（照片經馬賽克處理，翻攝自臉書）

陳怡蓉雖已7年未推出戲劇新作，不過仍時常透過社群分享生活日常，更提到與愛女近日起了點小口角，不過年僅6歲的Bambi顯然是吵不過年資已有40幾年的媽媽，最終惱羞成怒脫口道出「這次我真的想換媽媽了...」她心想身後應有高人指點，打趣暗指丈夫在背後煽風點火，認為此風不可長的她，詳裝通知市政府過來換新媽媽。

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恰巧這時電話又響起，陳怡蓉順勢假裝在與「新媽媽」通話，更故意提及地址等資訊，嚇得女兒當場淚流滿面急忙致歉「對不起，我要舊的媽媽不要新的。」最終迎來母女相擁哭泣、互訴衷腸的大結局，同時藉此傳達語言可能會造成傷害的嚴重性，教育女兒未來若在氣頭上，道出任何話語之前必須三思，戲劇性的互動也引來粉絲們的呼喚「不回來拍戲太可惜了！」

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