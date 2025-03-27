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娛樂 電視

短今外景猛扛整捆甘蔗！阿翔看呆：一個抵10個

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》，日前來到了宜蘭五結鄉探訪當地特色美食「鴨賞」的製作，有趣的是，為了鋪陳介紹特別來賓短今，籃籃竟爆出「兄弟齊心，我洗澡都不用毛巾！」來賓全場一起歪樓，引發全場大笑。

在製作鴨賞前，職人先帶領主持人來到甘蔗園，賴政宏表示鴨賞美味的關鍵便是甘蔗，所以讓主持人採集甘蔗是不可或缺的環節。職人提醒甘蔗園常有蛇、老鼠等小動物，大家要小心，話音剛落，在短今正在砍伐的甘蔗田裡草叢異動，讓在場主持人驚叫連連，短今更是驚魂未定，手足無措，楊繡惠則嚇得直往後退，緊抓攝影師不放。最後，阿翔鼓起勇氣撥開草叢，才發現竟是一隻老鼠，讓全場女生尖叫聲連連。

短今（左起）、籃籃、楊繡惠與阿翔體驗採甘蔗。（民視提供）短今（左起）、籃籃、楊繡惠與阿翔體驗採甘蔗。（民視提供）

經過一番努力，主持人們將砍好的甘蔗搬進工廠，阿翔、籃籃以及楊繡惠三個人合抬一綑甘蔗，沒想到短今一人勇猛的扛起整捆甘蔗，讓阿翔驚呼：「簡直是大力士！」還跟製作單位說以後有什麼粗活都可以發短今通告，她一個人可以抵十個人。

短今（右二）大力扛起甘蔗看呆阿翔（右一）。（民視提供）短今（右二）大力扛起甘蔗看呆阿翔（右一）。（民視提供）

經過一天的辛勤，職人也為大家準備了豐盛的創意鴨賞料理，從鴨賞炒飯，再到鴨賞鹹派，甚至還有鴨賞蛋糕等，都讓大家驚喜不已，食慾大開。在享用的過程中大家與賴政宏聊到這麼久以來堅持的心路歷程，有歡笑有感動，都是滿滿的人情味，這次也讓主持人深刻體會到，每道料理背後的堅持與努力

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