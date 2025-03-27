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城市小姐選拔開跑！「最美媽祖」親自操刀當編導 台南市長黄偉哲應允擔綱拍片

〔記者李紹綾／台北報導〕張如君曾演出神佛劇《媽袓》，有「最美媽祖」稱號，她淡出幕前多年，全心投入全球城市小姐選拔，今（27日）和台灣賽區世界賽事主席蕭美萍共同宣布第20週年選拔活動正式開跑，同時她將跨域當編導製作城市行銷影片，處女作就邀請到超級大咖的台南市長黄偉哲入鏡擔綱。

張如君（左起）、台南市長黃偉哲、蕭美萍合體宣傳全球城市小姐選拔。（中華全球城市選拔協會提供）張如君（左起）、台南市長黃偉哲、蕭美萍合體宣傳全球城市小姐選拔。（中華全球城市選拔協會提供）

張如君創辦的全球城市小姐選拔，今年邁入第20年，現今已經成為台灣最大、全球第五大的選美品牌和組織。張如君表示，全球城市小姐預計於今年8月底將擴大舉辦總決賽，總計將邀請至少25位具有世界小姐、環球小姐等國際選美組織曾經獲得獎項的各國佳麗來台比賽。

孫如妤（左起）、台南市長黃偉哲、李昱欣合體宣傳全球城市小姐選拔。（中華全球城市選拔協會提供）孫如妤（左起）、台南市長黃偉哲、李昱欣合體宣傳全球城市小姐選拔。（中華全球城市選拔協會提供）

張如君表示，今年的台灣區世界賽事主席將由擁有選美皇后榮銜的蕭美萍擔任，共同領導賽事執行。張如君、蕭美萍共同宣布，賽事活動從今天開始正式起跑進行，兩人也指出，今年各國佳麗美女齊聚，希望賽事活動能促進全一台的城市行銷。首發行銷城市相中去年才歡慶建都滿400週年的台南市，張如君和蕭美萍昨天帶著2位城市小姐李昱欣、孫如妤和工作人員特別南下台南市政府拜會市長黄偉哲。

孫如妤（左起）、黃心慈、許錫松、蕭美萍、台南市長黃偉哲、張如君、李昱欣、孫麗菁為全球城市小姐選拔宣傳。（中華全球城市選拔協會提供）孫如妤（左起）、黃心慈、許錫松、蕭美萍、台南市長黃偉哲、張如君、李昱欣、孫麗菁為全球城市小姐選拔宣傳。（中華全球城市選拔協會提供）

張如君提到，雖然息影多年未再出現螢光幕前，這次她將親自操刀為台南市10多個知名景點拍攝短視頻影作，編、導、取景全由她親自一手包辦，她透露，昨天的拜會已經取得市長黄偉哲點頭答應，在10多部作品中至少在2部影片裏入鏡，親自擔綱介紹台南市的名勝古蹟。對於首次自製的處女作就能邀請到市長加入，讓她直喊：「感到既緊張又興奮。」

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