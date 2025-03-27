辛苦了，不用硬扛！ 財經網美胡采蘋狂電鍾明軒
鍾明軒近期言論引發關注。（翻攝自鍾明軒IG）
〔記者林南谷／台北報導〕網紅鍾明軒近日接受節目「百靈果」專訪時脫口說出，出國後才知道許多人不知道台灣，直到自己說「我們是chinese culture（中華文化）」，才能跟大家產生連結，引發爭議。
今（27）日上午、財經網美胡采蘋在臉書發文表示：「在國外我就是一個陌生人，他們不知道我是誰，當我自我介紹的時候，沒有人知道我來自甚麼地方，來自哪個城市，當我說我講的是中文，我們有Chinese culture，我們有很多中國料理，我可以馬上跟別人產生連結，我今天談的不是政黨．我談的是Chinese culture，卻變成一種原罪，我無法接受這個事情，很多人會一直問我．我到底是台灣人還是中國人？」
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胡采蘋說，這個問題很愚蠢．「今天這個已經是多元的社會了．我是台灣人．我不能愛中國文化嗎？那你就不要去拜拜啊．你今天感情不好就不要去拜月老啊，我覺得這些人很愚蠢。」
透過臉書發文，胡采蘋沒有指名道姓但疑暗諷鍾明軒:「其實你可以直接跟對方說：不好意思我沒文化。辛苦了，不用硬扛！」
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