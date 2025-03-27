晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼部分認罪離去前90度鞠躬 吳靜怡怒轟：給他吃屎還嫌太多

藝人黃子佼被控持有多部兒少性影像，被依違反兒少性剝削罪起訴。（資料照）藝人黃子佼被控持有多部兒少性影像，被依違反兒少性剝削罪起訴。（資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪起訴，昨（26日）下午第6次開庭審理，庭後，黃子佼突然90度鞠躬道歉，才搭車離去。對此媒體人吳靜怡表示，什麼給黃子佼留一口飯吃？留給他吃屎還嫌太多。

吳靜怡在臉書PO文表示，一名14歲的國二小女生被迫拍攝了228部影片。這些影片的拍攝是為了滿足高級會員的需求，每次高級會員點名她時，她就必須在鏡頭前被性侵，而這樣的過程總共重複了228次，依據判決書內容，黃子佼持有的影片類別主要涉及兒童及少年之性影像，影像內容有：兒童或少年身穿學校制服或運動服的性影像、手持學生證、手寫個人年籍資料字條的性影像（社群軟體或通訊軟體中提及年齡、出生年月日、就讀國小、國中或高中等個人資訊的性影像）、面貌、身形稚嫩，胸部平坦未隆起，性器未見發育，身形嬌小的兒童或少年性影像、論壇頁面標示為「學生妹」、「校花」、「國小女神」、就讀學校年級、學校簡稱等、身著制服裸露胸部、陰部或進行性交行為的兒童或少年性影像

吳靜怡指出，黃子佼自民國103年（2014年）2月12日起註冊成為「創意私房」網路論壇會員，陸續購買該論壇販售的兒童及少年性影像，並將其儲存在個人行動硬碟中，警方從黃子佼的行動硬碟中查獲35個檔案，內容包含兒童及少年裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為的影像，黃子佼在「創意私房」論壇的註冊資料、購買紀錄及貼文留言，證明其購買行為，由臺北地檢署數位採證室鑑識，確認硬碟內檔案內容及相關數位數據。

吳靜怡續指，被害人確認影像中人物身份及拍攝時年齡（介於10至17歲，就讀國小、國中或高中），黃子佼因涉嫌購買並持有2259個兒少性影像，被檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，一審判決他只有8個月有期徒刑，經上訴後，二審於昨開庭，在庭訊中，黃子佼改口對部分罪行表示認罪，這與一審時的態度有所不同，法官宣布，二審將於2025年5月14日再次開庭，屆時將進一步審理並可能做出最終判決。

吳靜怡直言，影片裡的孩子才14歲，她被迫拍了228部影片，這不僅是她個人的悲劇，更是台灣社會的極盡恥辱，是大人們沒有保護好這些孩子，令人難過，幫黃子佼說話的人，你們輕輕地口吻，卻是極度、極度的兇殘，真心希望這些孩子們，能受到照顧和關愛，你們能好好的長大。

<h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆</h4>

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中