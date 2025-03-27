黃子佼部分認罪離去前90度鞠躬 吳靜怡怒轟：給他吃屎還嫌太多

藝人黃子佼被控持有多部兒少性影像，被依違反兒少性剝削罪起訴。（資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪起訴，昨（26日）下午第6次開庭審理，庭後，黃子佼突然90度鞠躬道歉，才搭車離去。對此媒體人吳靜怡表示，什麼給黃子佼留一口飯吃？留給他吃屎還嫌太多。

吳靜怡在臉書PO文表示，一名14歲的國二小女生被迫拍攝了228部影片。這些影片的拍攝是為了滿足高級會員的需求，每次高級會員點名她時，她就必須在鏡頭前被性侵，而這樣的過程總共重複了228次，依據判決書內容，黃子佼持有的影片類別主要涉及兒童及少年之性影像，影像內容有：兒童或少年身穿學校制服或運動服的性影像、手持學生證、手寫個人年籍資料字條的性影像（社群軟體或通訊軟體中提及年齡、出生年月日、就讀國小、國中或高中等個人資訊的性影像）、面貌、身形稚嫩，胸部平坦未隆起，性器未見發育，身形嬌小的兒童或少年性影像、論壇頁面標示為「學生妹」、「校花」、「國小女神」、就讀學校年級、學校簡稱等、身著制服裸露胸部、陰部或進行性交行為的兒童或少年性影像

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，黃子佼自民國103年（2014年）2月12日起註冊成為「創意私房」網路論壇會員，陸續購買該論壇販售的兒童及少年性影像，並將其儲存在個人行動硬碟中，警方從黃子佼的行動硬碟中查獲35個檔案，內容包含兒童及少年裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為的影像，黃子佼在「創意私房」論壇的註冊資料、購買紀錄及貼文留言，證明其購買行為，由臺北地檢署數位採證室鑑識，確認硬碟內檔案內容及相關數位數據。

吳靜怡續指，被害人確認影像中人物身份及拍攝時年齡（介於10至17歲，就讀國小、國中或高中），黃子佼因涉嫌購買並持有2259個兒少性影像，被檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，一審判決他只有8個月有期徒刑，經上訴後，二審於昨開庭，在庭訊中，黃子佼改口對部分罪行表示認罪，這與一審時的態度有所不同，法官宣布，二審將於2025年5月14日再次開庭，屆時將進一步審理並可能做出最終判決。

吳靜怡直言，影片裡的孩子才14歲，她被迫拍了228部影片，這不僅是她個人的悲劇，更是台灣社會的極盡恥辱，是大人們沒有保護好這些孩子，令人難過，幫黃子佼說話的人，你們輕輕地口吻，卻是極度、極度的兇殘，真心希望這些孩子們，能受到照顧和關愛，你們能好好的長大。

<h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆</h4>

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法