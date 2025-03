神劇回歸！Max公布4月精彩片單 阿湯哥經典系列、《荒野機器人》全上線

《荒野機器人》將於4月上線Max。(Max提供)

〔記者許世穎/綜合報導〕串流平台Max昨曝光4月份片單,包括備受期待的獲獎影集、神劇《最後生還者》第二季,還有Max原創喜劇影集《天后與草莓》第四季,電影方面則有賣座恐怖片續集《微笑2》以及入圍奧斯卡最佳動畫長片的《荒野機器人》正式上線,迎接兒童節,家庭客群也可以看《豆豆先生》和《Beast Boy: Lone Wolf》展開精采冒險旅程。

神劇《最後生還者》第二季將於4月登場。(Max提供)

今年暑假將迎接全新《超人》電影,而4月18日「超人日」超人迷們趕緊穿上披風觀賞《超人》(1978年版本)、《超人第二集》、《超人第四集:太空對決》、《超人再起》、《超人:動畫系列》以及《我和超人的驚奇冒險》,一同歡慶。

此外,自4月1日起,《不可能的任務》系列還有包含《大黃蜂》在內的《變形金剛》完整系列電影也將上架Max。

《不可能的任務》將自4月1日起於Max上架。(Max提供)

節目於HBO頻道播出時間(同時也可以在Max收看):

《微笑 2》,4月5日上線,HBO頻道晚間10點播出

《荒野機器人》,4月12日上線,HBO頻道晚間9點播出

《邪惡勿語》,4月26日上線,HBO頻道晚間9點播出

Max 精選影集

《Totally Spies! 嗆辣特工》第七季全新集數,4月3日上線

《豆豆先生》第四季全新集數,4月10日及24日上線

《天后與草莓》第四季,4月11日上線

《最後生還者》第二季,4月14日上線,HBO頻道晚間10點播出

《Beast Boy: Lone Wolf》,4月21日上線

每週一鎖定《無照律師 洛杉磯》新集數,並於4月7日觀賞HBO原創影集《白蓮花大飯店》第三季最終集,也別錯過4月11日的Max原創影集《匹茲堡醫魂》第一季完結篇。

Max 精選實境節目:

ID 頻道《A Body in the Snow: The Trial of Karen Read》,4月4日上線

HGTV 居家樂活頻道《舊愛翻修大戰》,4月8日上線

Discovery 頻道《用魚叉獵黑鮪》,4月14日上線

AFN 亞洲美食頻道《Field Trip with Curtis Stone》,4月17日上線

TLC 旅遊生活頻道《貝琳大聲說》,4月23日上線

Max 原創《Sons of Ecstasy》,4月24日上線

