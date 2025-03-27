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娛樂 最新消息

神劇回歸！Max公布4月精彩片單 阿湯哥經典系列、《荒野機器人》全上線

《荒野機器人》將於4月上線Max。（Max提供）《荒野機器人》將於4月上線Max。（Max提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕串流平台Max昨曝光4月份片單，包括備受期待的獲獎影集、神劇《最後生還者》第二季，還有Max原創喜劇影集《天后與草莓》第四季，電影方面則有賣座恐怖片續集《微笑2》以及入圍奧斯卡最佳動畫長片的《荒野機器人》正式上線，迎接兒童節，家庭客群也可以看《豆豆先生》和《Beast Boy: Lone Wolf》展開精采冒險旅程。

神劇《最後生還者》第二季將於4月登場。（Max提供）神劇《最後生還者》第二季將於4月登場。（Max提供）

今年暑假將迎接全新《超人》電影，而4月18日「超人日」超人迷們趕緊穿上披風觀賞《超人》（1978年版本）、《超人第二集》、《超人第四集：太空對決》、《超人再起》、《超人：動畫系列》以及《我和超人的驚奇冒險》，一同歡慶。

此外，自4月1日起，《不可能的任務》系列還有包含《大黃蜂》在內的《變形金剛》完整系列電影也將上架Max。

《不可能的任務》將自4月1日起於Max上架。（Max提供）《不可能的任務》將自4月1日起於Max上架。（Max提供）

節目於HBO頻道播出時間（同時也可以在Max收看）：

《微笑 2》，4月5日上線，HBO頻道晚間10點播出

《荒野機器人》，4月12日上線，HBO頻道晚間9點播出

《邪惡勿語》，4月26日上線，HBO頻道晚間9點播出

Max 精選影集

《Totally Spies! 嗆辣特工》第七季全新集數，4月3日上線

《豆豆先生》第四季全新集數，4月10日及24日上線

《天后與草莓》第四季，4月11日上線

《最後生還者》第二季，4月14日上線，HBO頻道晚間10點播出

《Beast Boy: Lone Wolf》，4月21日上線

每週一鎖定《無照律師 洛杉磯》新集數，並於4月7日觀賞HBO原創影集《白蓮花大飯店》第三季最終集，也別錯過4月11日的Max原創影集《匹茲堡醫魂》第一季完結篇。

Max 精選實境節目：

ID 頻道《A Body in the Snow: The Trial of Karen Read》，4月4日上線

HGTV 居家樂活頻道《舊愛翻修大戰》，4月8日上線

Discovery 頻道《用魚叉獵黑鮪》，4月14日上線

AFN 亞洲美食頻道《Field Trip with Curtis Stone》，4月17日上線

TLC 旅遊生活頻道《貝琳大聲說》，4月23日上線

Max 原創《Sons of Ecstasy》，4月24日上線

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