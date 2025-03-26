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高爾宣談婚禮「海島會更爽」 揭家中婆媳關係

高爾宣擔任品牌一日店長，許多粉絲前來追星。（ LAKOLE提供）高爾宣擔任品牌一日店長，許多粉絲前來追星。（ LAKOLE提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕婆媳問題存在很多家庭當中，但高爾宣家中沒有這困擾，直呼現在很幸福，「媽媽很好溝通，老婆也超棒的！婆媳關係超讚！」

今（26日）高爾宣到南港擔任日本時尚生活品牌一日店長，不少粉絲也前來追星，他分享穿搭，準備購買藍色條紋襯衫送給老婆芮德，他說：「襯衫可說是一年都很適合的單品，加上它前方薄紗設計的小巧思，穿上它提升了整體造型感。」熱愛健身的高爾宣則為自己購買了肌肉放鬆減壓按摩滾輪器。

高爾宣女兒快5個月大，透露媽媽都會給孫女聽莫札特的音樂，「我媽比較有文學素養。」不過他打算把自己過去的作品作成水晶鋼琴音樂給女兒聽，談到女兒很會模仿大人的聲音，希望有機會錄下女兒的聲音，未來取樣留在新歌裡。

高爾宣擔任一日店長，和粉絲近距離互動。（ LAKOLE提供）高爾宣擔任一日店長，和粉絲近距離互動。（ LAKOLE提供）

談到育兒，高爾宣說現在注意力都放在孩子身上，「我負責哄睡、換尿布幫女兒洗澡。」最近他和老婆及公司員工去日本旅行、滑雪，透露近一週的時間竟已出現分離焦慮症，會常常透過視訊看看女兒。

被問到是否會補辦婚禮？高爾宣說他和老婆一直有在討論規劃，只是最近兩人都太累了，還沒有個時間表，他說：「海島（婚禮）會更爽！」不過想到若要邀請朋友去參加，會有點麻煩，因此現在還沒有個定論。

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