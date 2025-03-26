晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金秀賢不來高雄 陳其邁還原過程

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓星金秀賢原堅持本月30日要來台參加高雄櫻花季，但高雄市長陳其邁昨天（25日）上午喊話後，主辦單位7-ELEVEN昨天傍晚緊急宣布金秀賢不來了；對於其中轉折，媒體今天（26日）請陳其邁還原過程，他強調市府只是表達關切立場，最後是由民間主辦單位自己決定。

高雄市長陳其邁昨早首度表態，認為金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，呼籲民間主辦單位要慎重考量；話說完才幾小時，主辦單位7-ELEVEN就宣布金秀賢不來了。

陳其邁強調市府只是表達關切立場，最後是由民間主辦單位自己決定。（記者葛祐豪攝）陳其邁強調市府只是表達關切立場，最後是由民間主辦單位自己決定。（記者葛祐豪攝）

陳其邁今天出席高雄市議會定期大會開幕，媒體請他還原過程，他表示，市府昨天是請秘書長郭添貴，跟民間主辦單位協商，重申立場希望他們能慎重考量，因為這個事件還沒落幕 尤其在韓國有很多討論，「市府只是表達關切立場，希望他們慎重考量 ，決定是由民間主辦單位自己決定!」

陳其邁強調，其實一直有跟高雄櫻花季主辦單位溝通 ，從活動籌備到事件衍生的爭議，都有保持密切聯繫；市府的立場昨天也跟主辦單位充分表達，這也是市府的態度。

對於有些外縣市歌迷已預訂了高鐵與飯店，將造成退訂爭議， 陳其邁認為主辦單位應做好相關退票措施，至於所衍生的交通住宿等，這是屬於民法上的爭議，會請消保官全力協助歌迷，若有相關消費爭議，市府會全力協助。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中