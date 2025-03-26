金秀賢不來高雄 陳其邁還原過程

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓星金秀賢原堅持本月30日要來台參加高雄櫻花季，但高雄市長陳其邁昨天（25日）上午喊話後，主辦單位7-ELEVEN昨天傍晚緊急宣布金秀賢不來了；對於其中轉折，媒體今天（26日）請陳其邁還原過程，他強調市府只是表達關切立場，最後是由民間主辦單位自己決定。

高雄市長陳其邁昨早首度表態，認為金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，呼籲民間主辦單位要慎重考量；話說完才幾小時，主辦單位7-ELEVEN就宣布金秀賢不來了。

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陳其邁強調市府只是表達關切立場，最後是由民間主辦單位自己決定。（記者葛祐豪攝）

陳其邁今天出席高雄市議會定期大會開幕，媒體請他還原過程，他表示，市府昨天是請秘書長郭添貴，跟民間主辦單位協商，重申立場希望他們能慎重考量，因為這個事件還沒落幕 尤其在韓國有很多討論，「市府只是表達關切立場，希望他們慎重考量 ，決定是由民間主辦單位自己決定!」

陳其邁強調，其實一直有跟高雄櫻花季主辦單位溝通 ，從活動籌備到事件衍生的爭議，都有保持密切聯繫；市府的立場昨天也跟主辦單位充分表達，這也是市府的態度。

對於有些外縣市歌迷已預訂了高鐵與飯店，將造成退訂爭議， 陳其邁認為主辦單位應做好相關退票措施，至於所衍生的交通住宿等，這是屬於民法上的爭議，會請消保官全力協助歌迷，若有相關消費爭議，市府會全力協助。

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