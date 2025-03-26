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亞亞慢走不送律師扯「惻隱之心」 同行14字回嗆

鼓吹武統的中配「亞亞」劉振亞昨晚已離開台灣。（資料照，記者塗建榮攝）鼓吹武統的中配「亞亞」劉振亞昨晚已離開台灣。（資料照，記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配「亞亞」劉振亞發表鼓吹武統影片遭檢舉，昨晚已離開台灣，但她20日公開露面打悲情牌控訴政府迫害，不少人都認為背後有「高人指點」。

劉振亞昨（25）日離開台灣，早上則到內政部開記者會，她神隱數日突公開露面、上節目、辦記者會，許多人一致認為背後可能有人指點，內政部長劉世芳受訪也表示，綜觀前幾天發展，亞亞「並不是一個普通媽媽」，懂得用法律戰、輿論戰、心理戰，可以說是3戰齊發。

昨她在記者會上表示，要感謝「一路幫助她、提供法律援助」的葉慶元，葉慶元曾任郝龍斌市府的北市政府法規委員會主委、國民黨前中央考紀會主委，22日葉慶元還在臉書發文稱，「你可以討厭大陸人，但將其驅逐出境之前，請想想他的3個未成年子女及夫婿。惻隱之心，人皆有之？」

對此，巴毛律師在臉書截圖葉慶元發文嗆酸：「說得有理，他們可以手牽手回中國。」

而查看葉慶元發文底下，有不少網友留言砲轟，「虧你身為律師，這種話講的出口」、「沒有排斥所有中配，我們討厭的是來台灣利用言論自由這點，宣揚武統的五毛中配」、「勇敢大聲的說，我們國民黨支持亞亞的言論，號召全黨政治人物，全部站出來開記者會．應該不會影響選票吧！我們國民黨沒那麼脆弱的！」、「你力挺的亞亞出言不遜，口口聲聲要武統台灣才被驅逐出境，你不如先教她做人的道理吧」、「所以我們活該被威脅？台灣小孩都不是小孩？」

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