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北市4年接獲家暴通報8千件 他斥趙駿亞都幾歲的人？

吳婉君（左）昨傳出遭趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）吳婉君（左）昨傳出遭趙駿亞家暴。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人趙駿亞過往曾因遭前女友指控施暴而躍上新聞版面，25日被女星吳婉君控訴交往期間遭他言語暴力、情緒勒索及肢體暴力。對此，趙駿亞坦承犯行並強調「無論如何都是我的錯」。

根據調查，台北市自2021年至2024年平均每年接獲8000件家暴通報，並有逐漸攀升的跡象。為推廣家暴防治，北市社會局採正向的家庭和樂命名「家和一站式服務中心」，預計4月於文山區開辦，該處並結合家防中心及民間單位力量，期許若有家庭發生狀況即可迅速介入處理。

社會局統計，從2021年至2024年間，北市4年間接獲親密關係暴力通報數逾8千件。有社工指出，家暴面向廣泛，不僅新婚夫妻或未有育兒經驗者，在可能受到工作及經濟壓力後失控施暴，包括兒女照顧年邁父母都有可能發生家暴，社會局於社宅成立中心，相信一定程度上能給予需求者資源幫助。

而趙駿亞再傳家暴事件，律師林智群也在臉書發文感嘆表示，趙駿亞已經很多次因為對女朋友家暴而出現在媒體版面了，不解還是一堆女生前仆後繼？他說，女生還是要保護自己，不要以為自己可以改變對方，讓對方變好，「都幾歲的人了，人格已經固定，不可能改的。」

相關新聞：吳婉君遭趙駿亞毆打！赴警局提告家暴及傷害

2人在去年7月開始交往，昨爆出吳婉君被趙駿亞家暴一狀告上警局，受理新北市中和警分局表示吳婉君13日凌晨至派出所報案提告，已依規定受理，並於21日將趙駿亞通知到案說明，趙表示很後悔，但因涉及家暴細節不便多透露，詢後將趙依傷害罪嫌函送偵辦。

據了解，趙駿亞日前駕車載著吳婉君，將車輛停在趙位在新北中和住處附近停車場時，趙疑似因為不滿吳與其他友人餐敘，雙方起了口角爭執，未料趙動怒出手掐住吳婉君頸部拉扯，造成吳的頸、臉部紅腫及擦挫傷。事後吳婉君先前往醫院驗傷後，再前往中和警分局提出傷害、家暴告訴，並申請保護令。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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