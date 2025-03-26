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娛樂 日韓

「寶塚」前男女主角7月首登寶島 台灣限定「擊掌會」寵粉

〔記者鍾志均／台北報導〕日本音樂劇名門出身的前寶塚歌劇團星級男女主角瀬奈純、彩乃佳奈美，將於7月13日在台北維多麗亞酒店舉行「瀬奈 純 × 彩乃佳奈美 Special Live Talk Show」，兩人過去從未來過台灣，對第一次的寶島行既期待又緊張。

瀬奈純（左）、彩乃佳奈美將於7月來台合體辦見面會。（煌月藝術提供）瀬奈純（左）、彩乃佳奈美將於7月來台合體辦見面會。（煌月藝術提供）

主辦單位經過長期努力後，終於敲定頂級組合來台舉辦見面會，並用「見面會」的形式與台灣粉絲近距離面對面。

瀬奈純、彩乃佳奈美曾在寶塚現役時代獲讚是最帥最美組合，瀬奈純在寶塚期間參與近70部作品演出，實力派演技讓粉絲看過都難忘；彩乃佳奈美則以堅強歌唱技巧登上頭牌女主角的位置。

瀬奈純、彩乃佳奈美將於7月來台合體辦見面會。（煌月藝術提供）瀬奈純、彩乃佳奈美將於7月來台合體辦見面會。（煌月藝術提供）

瀬奈純於2005年在《伊麗莎白》首次以男役之身飾演女主角「伊麗莎白」，同年就任月組首席明星後，搭檔女主角為彩乃佳奈美，兩人默契相當好，在主辦單位精心策劃下，特地湊合兩人來台與粉絲相見。

見面會除了有台灣限定的專屬擊掌會，還有粉絲許願環節，被抽中的幸運粉絲，將有機會與兩人現場互動。

見面會預計7月13日下午1點30分於台北維多麗亞酒店舉行，30日中午12點在遠大售票系統TICKET PLUS全面啟售，詳情可洽主辦單位「煌月藝術文化有限公司」官方社群專頁。

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