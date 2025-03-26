楊紫新戲「被吳亦凡害慘」拍完6年終於要播 男主角換「他」上架Disney+

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫憑藉古裝劇《長相思》爆紅，一口氣帶旺檀健次、鄧為、張晚意與王弘毅四位搭擋男星，今年又二搭李現的《國色芳華》，人氣再度攀升，但她2019年與吳亦凡合演的古裝探案劇《青簪行》，在吳亦凡爆出強姦醜聞後不見天日，如今找來《玫瑰的故事》男主彭冠英救火補拍吳亦凡的戲份後，國際串流平台Disney+宣布該劇將以原名《簪中錄》上線，終於見天日。

楊紫（左）搭檔彭冠英演出的《簪中錄》即將上線。（翻攝自微博）

《簪中錄》劇情圍繞在「大唐第一女神探」展開一系列懸疑破案，除了男女主角顏值與演技皆在線外，緊湊跌宕的劇情也是一大看點，集懸疑、推理於一身，同時穿插動人的感情線，令觀眾十分期待，網友敲碗：「望眼欲穿！」

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值得一提的是，除了《簪中錄》外，Disney+的中國劇宇宙還有諸多作品，包括《大奉打更人》、《慶餘年》、《如懿傳》等，題材涵蓋古裝懸疑、玄幻武俠及宮廷權謀，類型豐富多元。

楊紫搭檔彭冠英演出的《簪中錄》即將上線。（Disney+提供）

此外，Disney+的內容還橫跨漫威、皮克斯、迪士尼、日韓劇等，近期即將上線的還有韓劇《狂醫魔徒》、漫威新作《夜魔俠：重生》、日劇《噬亡村》第2季、動畫《海洋奇緣2》，以及真人版《獅子王：木法沙》等。據悉，《海洋奇緣2》在票房上已狂掃3.86億美元（約新台幣119億元）。

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