晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊紫新戲「被吳亦凡害慘」拍完6年終於要播 男主角換「他」上架Disney+

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫憑藉古裝劇《長相思》爆紅，一口氣帶旺檀健次、鄧為、張晚意與王弘毅四位搭擋男星，今年又二搭李現的《國色芳華》，人氣再度攀升，但她2019年與吳亦凡合演的古裝探案劇《青簪行》，在吳亦凡爆出強姦醜聞後不見天日，如今找來《玫瑰的故事》男主彭冠英救火補拍吳亦凡的戲份後，國際串流平台Disney+宣布該劇將以原名《簪中錄》上線，終於見天日。

楊紫（左）搭檔彭冠英演出的《簪中錄》即將上線。（翻攝自微博）楊紫（左）搭檔彭冠英演出的《簪中錄》即將上線。（翻攝自微博）

《簪中錄》劇情圍繞在「大唐第一女神探」展開一系列懸疑破案，除了男女主角顏值與演技皆在線外，緊湊跌宕的劇情也是一大看點，集懸疑、推理於一身，同時穿插動人的感情線，令觀眾十分期待，網友敲碗：「望眼欲穿！」

值得一提的是，除了《簪中錄》外，Disney+的中國劇宇宙還有諸多作品，包括《大奉打更人》、《慶餘年》、《如懿傳》等，題材涵蓋古裝懸疑、玄幻武俠及宮廷權謀，類型豐富多元。

楊紫搭檔彭冠英演出的《簪中錄》即將上線。（Disney+提供）楊紫搭檔彭冠英演出的《簪中錄》即將上線。（Disney+提供）

此外，Disney+的內容還橫跨漫威、皮克斯、迪士尼、日韓劇等，近期即將上線的還有韓劇《狂醫魔徒》、漫威新作《夜魔俠：重生》、日劇《噬亡村》第2季、動畫《海洋奇緣2》，以及真人版《獅子王：木法沙》等。據悉，《海洋奇緣2》在票房上已狂掃3.86億美元（約新台幣119億元）。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中