相隔5年重返劇場 牧森「膝上極短褲上陣」膝蓋卻掛彩

牧森在《毛皮瑪利》劇中飾演心智只有7歲的17歲少年。（曉劇場提供／攝影林政億）



〔記者蕭方綺／台北報導〕牧森在影集《影后》飾演飾演史艾瑪前男友「陳偉任」一角受到矚目，近日受劇團「曉劇場」邀請，跨界演出日本鬼才藝術家寺山修司作品《毛皮瑪利》，這也是北藝大戲劇系畢業的他暌違五年之久重回劇場，牧森表示，大學就是學習劇場相關，對舞台劇並不陌生，不過畢業之後就沒有演過舞台劇，回劇場有種回家的感覺，一切都很熟悉，雖然還有很多要學習，但心是溫暖的。

相關新聞：林依晨師弟《影后》被罵垃圾！牧森吐露工具人心聲

請繼續往下閱讀...

牧森在舞台劇裡飾演一位有著17歲外表，心智年齡卻只有7歲的少年欣也，被母親長期養在屋裡，唯一工作就是在房間撲蝶，認為媽媽創造出來的一切就是全世界，直到少女闖入，帶給他慾望的啟蒙和想像，他開始自我困惑跟矛盾。

牧森在《毛皮瑪利》劇中飾演心智只有7歲的17歲少年。（曉劇場提供／攝影林政億）



牧森說：「這個角色非常困難，他的外表與心智年齡不同，我每次練習都一直在找感覺，也跟導演討論，嘗試各種聲音語調、動作去凸顯角色不同面向。」為了做角色功課，牧森會觀察周遭及路上小朋友的行為舉止跟反應，例如生氣會跺腳、嘟嘴、開心就會扭屁股、講話很直接、也會很容易害羞。而為了飾演小男孩，這次除了加上雀斑跟腮紅的妝容，牧森也換上膝上極短褲，讓他害羞地表示，「有點不習慣，演了四場還是很害羞，但為了角色我可以」。

印象最深刻的是，排練過程中要背一長串台詞以及各種蝴蝶的學名、中間導演也臨時加了地蹦、翻滾等動作。」首場演出完，因有許多跪地及掙扎的動作而不小心受傷了。牧森表示，第一場演完膝蓋就一大塊皮脫落、腳底也被劃破，雖然帶傷上陣，不過不會影響後面場次的演出，也會盡全力表現。

牧森爸媽特地從台中北上，為兒子加油打氣。（周子娛樂提供）



睽違五年再度回到劇場的牧森，上台前表示一點都不會緊張，因為要專注於角色及筆記，反而更期待趕快上台演出。對於如何在影視及劇場間作轉換，牧森說：「以前對劇場熟悉，但進入影視後，又吸收了全新的表演方式。這次重回劇場，我需要再次切換思維找回感覺，例如不要背台以及走位、台詞、面向、動作、聲量都要同時注意，排練三個月，也可以說是重新學習。」

《毛皮瑪利》首週演出完反應熱烈，師姐林依晨、師妹林奕嵐、袁漠遙也都空出時間進劇場支持。牧森的爸爸媽媽也特別北上為兒子加油，《毛皮瑪利》於3/28至3/30還有四場演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法