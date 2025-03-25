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娛樂 最新消息

好萊塢眾星客串《片廠風雲》！56位大咖讓塞斯羅根壓力爆表

金獎名導馬丁史柯西斯客串《片廠風雲》，讓塞斯羅根壓力超大。（Apple TV+ 提供）金獎名導馬丁史柯西斯客串《片廠風雲》，讓塞斯羅根壓力超大。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「喜劇天王」塞斯羅根自編自導自演Apple TV+ 全新影集《片廠風雲》，講述一個充滿幽默、荒謬與現實挑戰的好萊塢故事，以及電影製作的幕後世界，目前在知名影評網站爛番茄獲得98%新鮮度高度讚譽。影集今（25）日釋出全新花絮，曝光影集破天荒邀請56位好萊塢大咖客串，讓塞斯直言「光想到完整名單就壓力爆表！」

金獎導演朗霍華（右）也客串影集《片廠風雲》。（Apple TV+ 提供）金獎導演朗霍華（右）也客串影集《片廠風雲》。（Apple TV+ 提供）

影集的客串陣容眾星雲集，從金獎導演馬丁史柯西斯、朗霍華，到奧斯卡影后莎莉賽隆、《絕命毒師》布萊恩克蘭斯頓、《社群網戰》金獎編劇艾倫索金、《人生切割術》亞當史考特、新任「美國隊長」安東尼麥基、、《惡鄰纏身》戴夫法蘭科、《創：光速戰記》奧莉薇亞魏爾德、柴克艾弗隆以及《蝙蝠俠》柔伊克拉維茲等人，讓人無比期待。

奧莉薇亞魏爾德（左）客串《片廠風雲》。（Apple TV+ 提供）奧莉薇亞魏爾德（左）客串《片廠風雲》。（Apple TV+ 提供）

《片廠風雲》聚焦電影產業在掙扎求存與轉型過程中的種種挑戰，塞斯飾演的主角麥特和一群搞內訌的團隊，一邊與不安全感對抗，同時周旋於自戀的藝術家和貪婪的企業巨頭之間。在試圖製作偉大電影的夢想時，卻面臨重重阻礙，寸步難行，光鮮亮麗的西裝下，更難掩內心無盡焦慮。

每場派對、每次探班、每個選角的決定、每場行銷會議，甚至每個頒獎典禮，都可能成為成功的契機，抑是葬送職涯的災難，當電影已完全融入麥特的生活，成為畢生追求的志業，但這份熱愛也可能終將擊垮他。《片廠風雲》將於明天（26日）在Apple TV+ 全球上線。

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