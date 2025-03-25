玥熹等不到道歉心寒發聲 PO黑底文開戰小優

玥熹在IG限動PO黑底文開戰小優。（翻攝自玥熹IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小優」游振宜日前遭宋羽葤、玥熹等人指控造謠，更被前老闆、綜藝大哥吳宗憲怒解約，演藝事業一夕崩塌。時隔近一個月，24日晚間首發聲向宋羽葤道歉。

不過小優在發文中僅向宋羽葤和「因這件事受到影響的人」致歉，讓玥熹不滿在IG限動發聲：「謝謝小優小姐，在我生日前一天送我這麼特別的生日禮物。」認為小優只提及受害者宋羽葤，剩下的卻輕描淡寫帶過，直呼：「想請問，被你深深傷害的我又算什麼呢？」

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玥熹也表示自己更加心寒，「覺得自己真的是個傻瓜，竟然還對妳有一絲的期待。」得知小優先前無視宋羽葤訊息，玥熹忍不住痛批：「到底為什麽妳可以這麼的欺負人。」更向對方喊話別逼她再拿出更多的證據，「像上次一樣難堪的會是妳。」

小優因八卦胡瓜和宋羽葤緋聞捲入大嘴巴風波，更意外扯出與昔日好友玥熹之間恩怨；小優神隱一個月，昨發文道歉卻未提及玥熹，玥熹隨即在限動PO出黑底文嘆說：「看完只覺得更加讓人心寒。」

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