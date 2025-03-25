賴士葆稱10藍委被罷免剁頭 黃益中：別拿生命做賭注

民進黨立院黨團總召柯建銘。（記者林哲遠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台大罷免進入第二階段，罷免藍委勢不可擋，目前有多個針對國民黨立委罷免連署已衝破萬份，民進黨立院黨團總召柯建銘24日在立院財政委員會中與國民黨立委賴士葆鬥嘴，並在受訪時透露賴士葆與他打賭，若10個藍委被罷免成功，賴士葆的頭要剁掉。

電視名嘴、公民教師黃益中昨晚隨即在臉書發文要賴士葆有說清楚就好，不希望玩這麼大，他也認為罷免10席藍委有機會，並表示：「民主的可貴就是互相尊重，不要拿生命做賭注啦，和平。」

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柯建銘昨透露：「賴士葆跟我打賭，稱若10個藍委被罷免成功的話頭要剁掉，賴士葆就準備下課了！」他說，這次大罷免不只是罷免國民黨團總召傅崐萁而已，因為國民黨立委每個人都犯同樣的罪行，都在出賣國家。

賴士葆、王鴻薇等人宛如傅崐萁，柯建銘痛批賴士葆稱他在覬覦立法院長，事實上他是在覬覦藍白從地球消失，是要保衛國家，「院長每個人都可以當，自己是要做事的人、不是要職位，賴士葆也是院長候選人，但賴永遠沒機會當，因為大罷免會全部下課、就地解散。」

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