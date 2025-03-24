金獎大導生涯最佳評價！《黑袋行動》北美次週末排名上升勇奪亞軍

麥可法斯賓達（左）和凱特布蘭琪在《黑袋行動》同台飆戲。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導史蒂芬索德柏執導、威尼斯影帝麥可法斯賓達和奧斯卡影后凱特布蘭琪主演的諜報驚悚新作《黑袋行動》，上週末（3月21至23日）在北美上映邁入第二週再進帳440萬美金（約台幣1.45億美金），票房表現穩定，累計票房達到1490萬美金（約台幣4.91億元），票房排名更從首週的第三名上升至第二名。

麥可法斯賓達和凱特布蘭琪在片中飾演一對間諜夫妻檔，當他的妻子被揭露是重大情報洩露事件中的嫌疑人時，他必須在對婚姻的忠誠與國家之間做出抉擇，兩人在片中宛如上演危險的間諜遊戲。

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該片目前在知名影評網站爛番茄維持97%的新鮮度好評，是今年目前評價最佳的電影之一，更超越導演索德柏執導成名作《性、謊言、錄影帶》保持了多年的紀錄，成為他職業生涯中最受好評的作品，進一步證明這是索德柏最優秀的電影之一。《黑袋行動》將於4月30日在台上映。

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