《白雪公主》一如預期奪北美票房冠軍！全球首週進帳8730萬美金

迪士尼真人版《白雪公主》拿下北美首週票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼最新改編真人版電影《白雪公主》上週末（3月21至23日）在北美一如預期拿下票房冠軍，首週票房約為4300萬美金（約台幣14.18億元）；北美以外的海外市場首週票房則為4430萬美金（約台幣14.61億元），全球首週票房則約8730萬美金（約台幣28.8億元）。

根據外媒《綜藝》報導，迪士尼認為《白雪公主》有望像去年12月上映的《獅子王：木法沙》，透過長賣來實現逆襲。當初《獅子王：木法沙》在北美首週開片票房僅3500萬美金（約台幣11.54億元），但最終北美票房達到2.52億美金（約台幣83.13億元），全球票房更高達7.16億美金（約台幣236.2億元），而對於《白雪公主》而言，品牌知名度以及缺乏同類的家庭電影競爭者可能有助於後續票房。

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電影顧問公司 FranchiseRe的負責人大衛·A·格羅斯也表示，該片的成功與否將取決於它是否能像《獅子王：木法沙》一樣，憑藉長線口碑支撐票房，「迪士尼懂得如何推廣自家電影，而這部電影的檔期也相對有利。」《白雪公主》已在台上映，全台首週末票房將於下午揭曉。

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