演歌皇后重返雲林 長山洋子相隔7年台灣辦個唱

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本演歌天后長山洋子去年受邀參加雲林國際偶戲節，今年5月24日晚間7點又將現身雲林表演廳舉行「黃金演歌盛典」，暌違7年再度來台舉辦個人演唱會，動人的歌聲結合三味線與太鼓演奏，將帶領台灣觀眾沉浸在日本音樂藝術的極致魅力中。

長山洋子端莊又美麗。（友善的狗提供）

長山洋子以其獨特的嗓音、精湛的三味線演奏及優雅的舞姿，在日本樂壇樹立鮮明的風格，被譽為「演歌皇后」。她的音樂魅力橫跨不同世代，深受廣大聽眾喜愛，不僅連續14年登上NHK紅白歌合戰舞台，更榮獲日本金唱片獎等30項音樂大獎，成為日本演歌界的傳奇人物。

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長山洋子暌違7年再度來台開個唱。（友善的狗提供）

今年適逢長山洋子出道42週年，為感謝歌迷的支持，她將帶來一場極具紀念價值的特別演出。此次演唱會將涵蓋她歷年來的經典歌曲，包括《じょんから女節》、《蜩》、《捨てられて》等代表作，並將親自演奏津輕三味線，還有太鼓的震撼共演，展現傳統與現代交融的音樂藝術。

2025「黃金演歌盛典」演出採售票入場，票價500元、800元、1000元。詳情請洽主辦單位財團法人雲林縣文化基金會。

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