晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

演歌皇后重返雲林 長山洋子相隔7年台灣辦個唱

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本演歌天后長山洋子去年受邀參加雲林國際偶戲節，今年5月24日晚間7點又將現身雲林表演廳舉行「黃金演歌盛典」，暌違7年再度來台舉辦個人演唱會，動人的歌聲結合三味線與太鼓演奏，將帶領台灣觀眾沉浸在日本音樂藝術的極致魅力中。

長山洋子端莊又美麗。（友善的狗提供）長山洋子端莊又美麗。（友善的狗提供）

長山洋子以其獨特的嗓音、精湛的三味線演奏及優雅的舞姿，在日本樂壇樹立鮮明的風格，被譽為「演歌皇后」。她的音樂魅力橫跨不同世代，深受廣大聽眾喜愛，不僅連續14年登上NHK紅白歌合戰舞台，更榮獲日本金唱片獎等30項音樂大獎，成為日本演歌界的傳奇人物。

長山洋子暌違7年再度來台開個唱。（友善的狗提供）長山洋子暌違7年再度來台開個唱。（友善的狗提供）

今年適逢長山洋子出道42週年，為感謝歌迷的支持，她將帶來一場極具紀念價值的特別演出。此次演唱會將涵蓋她歷年來的經典歌曲，包括《じょんから女節》、《蜩》、《捨てられて》等代表作，並將親自演奏津輕三味線，還有太鼓的震撼共演，展現傳統與現代交融的音樂藝術。

2025「黃金演歌盛典」演出採售票入場，票價500元、800元、1000元。詳情請洽主辦單位財團法人雲林縣文化基金會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中