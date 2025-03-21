家寧聲明遭Andy律師一張圖酸爆！ 網留言「石頭貼圖」按讚數比她多

家寧昨深夜在YT發布影片，標題為「家寧正式回應」，在4分鐘的影片裡她雖然終於露面，但全程都在照稿念聲明，不僅全程沒有提到Andy名字，也只強調她沒選擇逃避，未來也絕不會逃避責任，這番表現也再度引發外界炎上，質疑她避重就輕、內容相當空洞。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級」拆夥後鬧翻，Andy指控舊愛家寧一家奪走頻道經營權，苦心經營10年的頻道付諸流水，昨日深夜神隱多日的家寧終於在YouTube發布影片露面回應，但全程低頭照稿念聲明、未實際回應問題，也再度被網友罵翻。對此Andy的委任律師林哲健在臉書PO圖直呼，聯想到周星馳電影的一個橋段，網紅錫蘭也形容「像是小學的課文朗誦」。許多網友也紛紛嘲諷，有網友留言PO出「石頭」的貼圖，按讚數還比家寧的影片多。

網紅錫蘭也留言感嘆「謝謝你讓我回想起，我小學時的課文朗誦環節，搞得我PTSD都有點犯了」。（圖擷自YouTube）

家寧昨深夜在YT發布影片，標題為「家寧正式回應」，在4分鐘的影片裡她雖然終於露面，但全程都在照稿念聲明，不僅全程沒有提到Andy名字，也只強調她沒選擇逃避，未來也絕不會逃避責任，希望外界給予空間釐清相關狀況，但卻未對相關事件提出更具體的說明，這番表現也再度引發外界炎上，質疑家寧的說明避重就輕、內容相當空洞。

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大批網友紛紛嘲諷，有網友表示「我希望我的讚數可以比張家寧多」竟獲得3.3萬個讚，也有網友PO出「石頭」的貼圖，並稱「信不信我在這邊放顆石頭都比家寧讚數多」，按讚數也超過8700，也海放家寧的影片。（圖擷自YouTube）

Andy的委任律師林哲健於今晨也隨即PO出電影《賭俠》的畫面截圖，畫面中是周星馳向戲中扮演「賭俠」的劉德華毛遂自薦，並拍片展現自己的特異功能，但周星馳只是將一張黑桃A放入手中輕輕一搓，讓黑桃A變成「皺掉的黑桃A」，等於根本沒變。林哲健藉此諷刺「突然想到星爺這個畫面」。

截今上午7點半家寧的影片觀看數雖超過60萬，但按讚數連2千都不到，留言則數則超過1.8萬則，只見大批網友紛紛嘲諷，有網友表示「我希望我的讚數可以比張家寧多」竟獲得3.3萬個讚，也有網友PO出「石頭」的貼圖，並稱「信不信我在這邊放顆石頭都比家寧讚數多」，按讚數也超過8700，也海放家寧的影片。

另外網紅錫蘭也留言感嘆「謝謝你讓我回想起，我小學時的課文朗誦環節，搞得我PTSD都有點犯了」。網紅Joeman則在Threads發文表示，看到有網友認為家寧的影片歪歪的，但應該水平是有平的，只是攝影機沒有正對被攝物，導致畫面上方的畫面歪斜。他也直言「如果是我後製遇到這個狀況，我會zoom in放大裁切掉畫框，應該是可解」。

針對網友有提出用2倍速看影片，Joeman也回應，表示YouTube Premium有4倍觀看的功能，並稱他只花了1分鐘就看完家寧的聲明，「賺爛了賺爛了」。

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