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許維恩遭疑婚變！深夜爆粗口「要怎麼做好老婆」：真的累了

許維恩（右）、王家梁（左）不時會透過社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）許維恩（右）、王家梁（左）不時會透過社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕混血女星許維恩於2021年嫁給男星王家梁，婚後育有1寶貝女兒，不時會分享家庭生活，怎料，今（20）半夜4點突在社群發文寫下「要怎麼樣做個好老婆」，令不少粉絲擔心她的婚姻狀況。

許維恩在社群平台Threads發文，一連拋出5個問句，表示想知道如何當個好老婆、好媽媽、好媳婦、好老闆和好夥伴，苦嘆「有時候真的累了」，認為自己做再好依然不會得到更多的鼓勵和支持，不過她也解釋，「我不需稱讚！因為被別人視為理所當然，更多包容和容忍，也不會換來更多的快樂生活」。

許維恩提到，很多時候即使盡力付出，但只要說不對一個字就會被認為是很糟糕的人，「這對我真的公平嗎？！」坦言自己已經壓抑到身心靈出狀況，現在只想好好善待自己，「不要再來跟我說你應該怎樣不應怎樣，抱歉～我不是完美的人，怎麼解讀我I don’t fucking care ………………..」。

許維恩深夜發文吐心聲。（翻攝自Threads）許維恩深夜發文吐心聲。（翻攝自Threads）

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