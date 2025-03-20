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差點無法公主抱李蘭迪！男星曝內幕超自責

李蘭迪（左）和王安宇在《夢回》穿越時空甜蜜戀愛。（八大提供）李蘭迪（左）和王安宇在《夢回》穿越時空甜蜜戀愛。（八大提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李蘭迪、王安宇主演的古裝劇《夢回》，改編自與《步步驚心》齊名的穿越小說，並由《步步驚心》原班製作班底拍攝，王安宇在劇中穿越古今，戲外他提到若有一天真的能回到古代，會想妥善利用已知未來的能力，當一位占卜師，王安宇打趣分析：「因為我不是穿回去了嗎？所以我肯定知道大事年表，當占卜師最適合不過了！」

李蘭迪在《夢回》穿越到古代。（八大提供）李蘭迪在《夢回》穿越到古代。（八大提供）

李蘭迪近期在新作品《濾鏡》和檀健次談情備受矚目，她在《夢回》裡意外穿越到清朝，因不同於宮內女子拘謹的真性情，讓皇子們難以抵擋其魅力，陸續對她產生好感，其中男主角王安宇屬於撒嬌男友，飾演十四皇子的辛雲來則是腹黑總裁的性格。李蘭迪自曝若在現實生活中挑選男友，這兩種類型綜合一下，「還不錯！會喜歡稍微霸道一點的！」

辛雲來在《夢回》公主抱了好幾次失敗。（八大提供）辛雲來在《夢回》公主抱了好幾次失敗。（八大提供）

《夢回》有場戲是辛雲來需要將李蘭迪溫柔抱起的橋段，唯美浪漫，戲外其實是抱了好幾次都沒有成功，讓李蘭迪自嘲：「非常沒面子！」辛雲來事後解釋在拍攝公主抱情節前，他跟王安宇在零下的溫度拍了騎馬的戲，「我跟王安宇學了兩天，就得奔跑起來，然後拍的時候不慎撞在一起，我的右手就扭到了。」扭傷加上天氣冷，衣服穿得特別多，手僵硬使不上力，所以才沒順利抱起李蘭迪，不小心讓女孩子尷尬的失誤，引來辛雲來自責，直呼後來加緊鍛練健身。

《夢回》劇情描述「小薇」（李蘭迪飾）是一名建築公司的實習設計師，因家中出現古今時空重疊的異象，意外與十三皇子「胤祥」（王安宇飾）展開奇妙的「同居」生活，在兩人逐漸擦出曖昧的火花，「胤祥」卻倏然消失！小薇則意外穿越到古代，周旋在皇子們之間，也捲入皇室裡危機四伏的奪嫡之爭。《夢回》從3月20日起每週一至週五晚間九點在八大第1台全台首播。

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